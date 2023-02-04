正統鹿耳門聖母廟迓春牛湧30萬人 春牛不到3分鐘被搶光
正統鹿耳門聖母廟2023花火迎春「迓春牛」系列活動，晚間迎來高潮，現場估湧入30萬人潮，由市長黃偉哲鞭春牛，「鞭春讚」之後開放搶春牛，相傳搶得春牛得以逢凶化吉，不到3分鐘春牛轉眼間被民眾搶得精光。
踩街車隊在晚間7點30分左右回到聖母廟廟埕，隨即展開鞭春牛儀式，黃偉哲市長與王增榮主委一同手持彩杖鞭打春牛12下，象徵新的一年開始，期待能夠四季風調雨順、年年五穀豐收。
鞭完春牛後，民眾擁而上，短短3分鐘春牛便被瘋搶連支架都不剩；隨後在廟埕前的啟炮儀式，璀璨的煙花照亮整個夜空，將活動帶入最高潮。
聖母廟主委王增榮表示，聖母廟迓春牛的習俗已經有數十年的歷史，過去兩年考量疫情因素取消，今年重新舉辦，感謝南市府及相關廟宇、團體的協助讓今年的活動順利圓滿地完成。
聖母廟的高空煙火是攝影愛好者一生一定要到場拍攝的盛會，廟方指出，這次的環廟及高空煙火以旺兔順利旺豐年為主題分為三大主軸中間穿插兩階段的蜂炮施放，分別是啟炮儀式的環廟煙火；第一階段蜂炮；主題式音樂高空花火；第二階段蜂炮以及最後在2023好運兔YOU巨型高空花火主題中結束這次盛會。
廟方提醒，雖然蜂炮是定點施放，但萬炮齊發還是有一定的威力，想要衝蜂炮的民眾一定要注意安全的防護，包括穿戴全罩式的安全帽、圍巾類防護、棉質口罩及手套、長袖上衣及長褲才能玩得安心又盡興。
聖母廟迎春牛由昔時官府迎春禮轉變而來，歷年皆於元宵節前後舉辦，先於土城仔地區舉辦遶境， 再回到鹿耳門聖母廟廟埕前進行鞭春牛、搶春牛儀式。春牛糊製依天干地支設色，自有一套文化邏輯，包含糊春牛、祭春牛、摸春牛、迎春牛、鞭春牛及搶春牛等6個階段，形成一套完整的「春牛文化」，全台少見。
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