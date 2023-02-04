快訊

又停電了！高雄左營1848戶受影響 停電原因曝光

被比擬成湯姆克魯斯是羞辱？ 這位天王的粉絲們氣炸：完全沒得比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南鹽水蜂炮第一天 湧入數萬民眾追蜂炮

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影

台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，繞境隊伍晚上七點一到從武廟出發，火光四射的鞭炮聲宣告台南年度精彩民俗登場，搭配神轎遶境祈求「去除瘟疫、庇佑台南平安、台灣平安、大家都能身體健康、萬事如意」。

今年鹽水武廟以「大展鴻兔」為主題打造四座大型LED花燈炮城，今天登記參加主場的炮城99座，另有200多座炮城散佈整個鹽水區，各處都能讓民眾感受刺激的蜂炮體驗。今明還有鹽水武廟神轎遶境，隊伍周遭可近距離感受蜂炮震撼。

明天元宵節當晚在鹽水國中操場集中施放區，四座花燈炮城同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火將是視覺聽覺一大震撼享受，想要挑戰的民眾可以在集中施放區下場體驗「犁炮城」，在蜂炮洗禮下「掃去穢氣、迎接新春喜氣」。

台南市府表示，除了動態精彩的鹽水蜂炮，元宵周末鹽水小鎮還有「月津港燈節」、「月之美術館」兩大靜態展覽陪伴民眾，邀請大家來走逛，探訪在地景點、品嘗鹽水美食，過富有在地特色的元宵節。

台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，感受犁蜂炮的快感。記者劉學聖／攝影

元宵節 台南 神轎

延伸閱讀

董智泰、李宗瑞花燈一較高下 台灣燈會另類亮點

影／元宵節前夕 免稅店業者邀桃機旅客樂猜燈謎

開運吉日來了！ 2023「元宵節」求財、求子、求桃花時機及15大禁忌曝光

元宵節來了！新東陽、點水樓「炸元宵」應景開賣

相關新聞

影／台南鹽水蜂炮第一天 湧入數萬民眾追蜂炮

台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，繞境隊伍晚上七點一...

4年繳71萬停車費…「台南街頭傳奇」抗議車領回又停放 市府硬起來了

台南市中西區府前路台銀前停車格長期遭占用，車主在6輛車車頂設框架掛上抗議司法不公布條，4年來雖繳71萬元停車費，還雇工移...

台南這區「一家連鎖超商都沒有」 農會出手在這裡開加盟店

台南市左鎮區在37個行政區中唯一沒有連鎖超商，左鎮農會規劃在台20線道路旁開設7-ELEVEN加盟店，暫定2月23日試營...

正統鹿耳門聖母廟迓春牛湧30萬人 春牛不到3分鐘被搶光

正統鹿耳門聖母廟2023花火迎春「迓春牛」系列活動，晚間迎來高潮，現場估湧入30萬人潮，由市長黃偉哲鞭春牛，「鞭春讚」之...

嘉義市慶元宵 「臆燈謎」寓教於樂傳承母語

為了讓大眾更加了解本土語言之美，嘉義市家庭教育中心與母語文化教育學會在元宵節前夕於嘉義市文化公園共同舉辦別開生面、首場全...

正宗北港小過年！千人提燈踩街 點亮小鎮不夜城

雲林縣今年最大燈會「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，在北港高中龍鳳閣、建國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。