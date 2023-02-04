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影／台南鹽水蜂炮第一天 湧入數萬民眾追蜂炮
台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，這也是疫情三年來首度開放民眾參與的蜂炮活動，現場湧入上萬民群眾前來，繞境隊伍晚上七點一到從武廟出發，火光四射的鞭炮聲宣告台南年度精彩民俗登場，搭配神轎遶境祈求「去除瘟疫、庇佑台南平安、台灣平安、大家都能身體健康、萬事如意」。
今年鹽水武廟以「大展鴻兔」為主題打造四座大型LED花燈炮城，今天登記參加主場的炮城99座，另有200多座炮城散佈整個鹽水區，各處都能讓民眾感受刺激的蜂炮體驗。今明還有鹽水武廟神轎遶境，隊伍周遭可近距離感受蜂炮震撼。
明天元宵節當晚在鹽水國中操場集中施放區，四座花燈炮城同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火將是視覺聽覺一大震撼享受，想要挑戰的民眾可以在集中施放區下場體驗「犁炮城」，在蜂炮洗禮下「掃去穢氣、迎接新春喜氣」。
台南市府表示，除了動態精彩的鹽水蜂炮，元宵周末鹽水小鎮還有「月津港燈節」、「月之美術館」兩大靜態展覽陪伴民眾，邀請大家來走逛，探訪在地景點、品嘗鹽水美食，過富有在地特色的元宵節。
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