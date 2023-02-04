嘉義市慶元宵 「臆燈謎」寓教於樂傳承母語

為了讓大眾更加了解本土語言之美，嘉義市家庭教育中心與母語文化教育學會在元宵節前夕於嘉義市文化公園共同舉辦別開生面、首場全程以台語進行「慶元宵臆燈謎」活動，嘉義市長黃敏惠出題與現場大小朋友同歡，以逗趣應景的猜燈謎活動寓教於樂。

市長黃敏惠表示，不論是母語還是在地語言最好的學習環境就在生活之中，藉「元宵臆燈謎」活動讓文化與優美的在地語言結合，讓更多民眾在逗趣的猜燈謎活動中發現語言之美，在別出心裁設計的題目中感受在地語言的親切，和蘊含其中的智慧。

黃敏惠全程以台語致詞，出題「台語的城市佇佗位（在哪裡）」，現場大小朋友搶答齊呼「在嘉義」，氣氛熱鬧。

教育處表示，今年的「臆燈謎活動」獨樹一格，是全台唯一使用台語進行謎猜活動，不僅傳承本土文化，也有社會教育的功能，希望藉活動讓更多人認識本土語文的深層意涵與美感。此外，這次活動結合嘉義市家庭教育中心和嘉義市民族國民小學資源共同合作，並由嘉義市母語文化教育學會統籌辦理，政府與民間共同推動，讓母語代代傳承。

嘉義市母語文化教育學會理事長林佳慧表示，嘉義市率先引領在地知名店家首推台羅文菜單，每年舉辦特色台語「臆謎猜」，成為全台推動台語的「火車頭」，更能成為全台推動台語的城市，營造「台語的城市佇嘉義」，別具意義。