聽新聞
test
0:00 / 0:00
正宗北港小過年！千人提燈踩街 點亮小鎮不夜城
雲林縣今年最大燈會「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，在北港高中龍鳳閣、建國中學管樂旗隊等領隊下，鎮上熱鬧滾滾，大人小孩手掛兔年提燈，歡慶「小過年」。
縣府和笨港媽祖文教基金會合作，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關、社團、學校共號召千人，今晚在北港鎮提燈踩街，隊伍晚間6時許從北辰國小出發，在鎮上徒步踩街約1小時，7時左右抵達朝天宮廣場。
文化觀光處長陳璧君說，元宵花燈是北港（古笨港）重要節慶之一，提燈踩街更是先民新春祈福的重要活動，藉此喚醒常民對重要民俗活動的認知與記憶，更深刻體會北港宗教文化底蘊。
笨港媽祖文教基金會董事長吳俊宏表示，前2年提燈踩街活動受疫情影響暫停辦理，今年疫情趨緩終能復辦，共有27個單位，約3000人爭相報名參加，齊心展現在地傳統民俗與文化歷史。
各式兔年提燈隨著踩街隊伍穿梭在北港鎮大街小巷，北港「元宵暝」熱鬧非凡，宛如一座不夜城，元宵晚會則在北港朝天宮前廣場登場，還有高空煙火秀、聖母無人機等表演輪番登場，媽祖神像、千里眼、順風耳將軍等圖騰接連變幻，精彩絕倫。
2023北港光影藝術節每晚5點半至10點點亮，主燈區在北港朝天宮，5大副燈區包括北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區，齊展至3月12日，歡迎全台民眾「遊北港、拜媽祖、賞燈趣！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言