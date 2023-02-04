正宗北港小過年！千人提燈踩街 點亮小鎮不夜城

雲林縣今年最大燈會「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，在北港高中龍鳳閣、建國中學管樂旗隊等領隊下，鎮上熱鬧滾滾，大人小孩手掛兔年提燈，歡慶「小過年」。

縣府和笨港媽祖文教基金會合作，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關、社團、學校共號召千人，今晚在北港鎮提燈踩街，隊伍晚間6時許從北辰國小出發，在鎮上徒步踩街約1小時，7時左右抵達朝天宮廣場。

文化觀光處長陳璧君說，元宵花燈是北港（古笨港）重要節慶之一，提燈踩街更是先民新春祈福的重要活動，藉此喚醒常民對重要民俗活動的認知與記憶，更深刻體會北港宗教文化底蘊。

笨港媽祖文教基金會董事長吳俊宏表示，前2年提燈踩街活動受疫情影響暫停辦理，今年疫情趨緩終能復辦，共有27個單位，約3000人爭相報名參加，齊心展現在地傳統民俗與文化歷史。

各式兔年提燈隨著踩街隊伍穿梭在北港鎮大街小巷，北港「元宵暝」熱鬧非凡，宛如一座不夜城，元宵晚會則在北港朝天宮前廣場登場，還有高空煙火秀、聖母無人機等表演輪番登場，媽祖神像、千里眼、順風耳將軍等圖騰接連變幻，精彩絕倫。