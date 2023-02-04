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正宗北港小過年！千人提燈踩街 點亮小鎮不夜城

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，熱鬧滾滾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，熱鬧滾滾。記者陳苡葳／攝影

雲林縣今年最大燈會「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，在北港高中龍鳳閣、建國中學管樂旗隊等領隊下，鎮上熱鬧滾滾，大人小孩手掛兔年提燈，歡慶「小過年」。

縣府和笨港媽祖文教基金會合作，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關、社團、學校共號召千人，今晚在北港鎮提燈踩街，隊伍晚間6時許從北辰國小出發，在鎮上徒步踩街約1小時，7時左右抵達朝天宮廣場。

文化觀光處長陳璧君說，元宵花燈是北港（古笨港）重要節慶之一，提燈踩街更是先民新春祈福的重要活動，藉此喚醒常民對重要民俗活動的認知與記憶，更深刻體會北港宗教文化底蘊。

笨港媽祖文教基金會董事長吳俊宏表示，前2年提燈踩街活動受疫情影響暫停辦理，今年疫情趨緩終能復辦，共有27個單位，約3000人爭相報名參加，齊心展現在地傳統民俗與文化歷史。

各式兔年提燈隨著踩街隊伍穿梭在北港鎮大街小巷，北港「元宵暝」熱鬧非凡，宛如一座不夜城，元宵晚會則在北港朝天宮前廣場登場，還有高空煙火秀、聖母無人機等表演輪番登場，媽祖神像、千里眼、順風耳將軍等圖騰接連變幻，精彩絕倫。

2023北港光影藝術節每晚5點半至10點點亮，主燈區在北港朝天宮，5大副燈區包括北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區，齊展至3月12日，歡迎全台民眾「遊北港、拜媽祖、賞燈趣！」

雲林縣「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，熱鬧滾滾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023北港光影藝術節」今晚盛大舉辦千人提燈踩街活動，北港街頭巷尾張燈結綵，熱鬧滾滾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023北港光影藝術節」今晚在北港鎮舉辦千人提燈踩街活動及元宵晚會，逾千人參與，街頭巷尾充滿小過年氣氛，熱鬧非凡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023北港光影藝術節」今晚在北港鎮舉辦千人提燈踩街活動及元宵晚會，逾千人參與，街頭巷尾充滿小過年氣氛，熱鬧非凡。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 媽祖 元宵

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