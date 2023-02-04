快訊

4年繳71萬停車費…「台南街頭傳奇」抗議車領回又停放 市府硬起來了

調整連續假期致「補班日太多」惹民怨 人事總處說話了

陸委會宣布小三通將「常態化」 仍僅限金馬旅客搭乘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4年繳71萬停車費…「台南街頭傳奇」抗議車領回又停放 市府硬起來了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府前路台銀前違規遊動廣告車輛，市府以無視公權力違規累犯行為下午強行拖吊。圖／台南市交通局提供
台南市府前路台銀前違規遊動廣告車輛，市府以無視公權力違規累犯行為下午強行拖吊。圖／台南市交通局提供

台南市中西區府前路台銀前停車格長期遭占用，車主在6輛車車頂設框架掛上抗議司法不公布條，4年來雖繳71萬元停車費，還雇工移車規避法規，交通局上月依遊動廣告規範強制拖吊，車主領回後前晚再度將車停放台銀前，網友熱議「那個傳奇又回來了」，交通局原限期明天前自行移置，今天以無視公權力及嚴重違規累犯，下午強行拖吊。

交通局表示，為保障市民停車權益，市府加強取締違規加裝框架遊動廣告車輛停放公告禁停路段的違規行為，1月完成拖吊府前路一段台銀前停車格的違規車輛，昨天發現違規車輛再度停放，經交通局、法制處、警察局等相關單位研議，認為應屬累犯行為，需要強力執法，才能遏阻車主屢次違規行為，經完成限期改善程序，逾期仍未見車主駛離，於今日下午強制拖吊保管。

交通局長王銘德表示，府前路違規停放遊動廣告車輛，1月13日已依法函知車主給予改善時間，因逾期未完成改善，18日聯合警方執行強制拖吊，昨天違規車主再次以相同車輛違停同一路段，經府內相關單位研商評估屬嚴重累犯行為，故此次縮短改善時間，由市府同仁會同轄區派出所員警親送限期改善公文書，完成送達作業，並於執行拖吊勤務前再親赴車主戶籍地送達最後通知，因仍未改善且未獲回應，故執行移置保管措施。

王銘德指出，市府維護改善停車秩序及交通安全公權力不容挑戰，也呼籲該車主應循合法管道闡述意見，不宜採用此類手法長期占用路邊停車位，以免影響其他民眾用路安全與停車權益。

交通局指出，針對該車主屢屢無視法令的行為，將會同警方持續關注，若民眾發現類似違規行為，請向交通局或警方反應以利即時處理，確保市民停車權益。

車主 廣告 警察 停車費

延伸閱讀

台南市區停車位難求 中西區協進國小假日開放校園停車

疫情衝擊台中公車減班、司機確診臨時取消車班 乘客怨等嘸車

YouBike煞車出問題害摔車？公共自行車傷害險無法理賠

台中公車橫行街頭開法遭投訴 駕駛記過接受教育

相關新聞

4年繳71萬停車費…「台南街頭傳奇」抗議車領回又停放 市府硬起來了

台南市中西區府前路台銀前停車格長期遭占用，車主在6輛車車頂設框架掛上抗議司法不公布條，4年來雖繳71萬元停車費，還雇工移...

影／台南豆仔粿流傳百年漸消失 只剩安定保安宮旁這攤吃得到

台南市幾百年前許多靠海先民，每逢元宵節家戶自製用豬油煎來祭拜「公嬤」祖先、外型類似蔥油餅的「豆仔粿」，流傳至今正逐漸消失...

水保局在新化林場打造全齡生態環境 年增遊客逾5千人次

水土保持局台南分局與中興大學新化林場跨域合作，導入環境教育結合水土保持與農村再生，並以「新化區新化林場友善里山環境改善工...

台南新增1例境外登革熱 提醒落實「巡、倒、清、刷」

台南東區新增1例登革熱境外移入確診者，為東南亞入境個案，衛生局表示，已完成孳生源清除及化學防治等工作，目前並無社區傳播之...

高齡縣孤老多！雲林首曝「這計畫」2月7日啟動

雲林縣獨居老人排名全國前五，除長青食堂、社區關懷照顧據點等，常態提供一般長者用餐、參加動靜態課程，也透過緊急救援系統掌握...

北部通勤月票不包括宜蘭 陳歐珀籲：別讓宜蘭成為偏鄉

交通部規劃擴大北部通勤月票補助，北北基桃民眾搭乘公共運輸有望購買1200元月票，宜蘭未被包含在內。立委陳歐珀表示，年前接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。