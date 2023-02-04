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Nice連線民代攜手 募集愛心物資箱送給獨老弱勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林俊憲和台南市議員周嘉韋結合民間企業關懷弱勢。圖／周嘉韋提供
立委林俊憲和台南市議員周嘉韋結合民間企業關懷弱勢。圖／周嘉韋提供

立委林俊憲台南市議員周嘉韋號召10家企業及善心人士做公益，捐贈白米、麵條、罐頭等，匯集成愛心物資箱，今天舉辦「牽手做公益、把愛傳下去」活動，藉由里長將物資交到需要的民眾手中，期盼藉此拋磚引玉，讓更多企業加入愛心行列。

立委林俊憲表示，副總統賴清德長期以來在台南對弱勢居民非常關心，台南市獨居老人共有3萬7177人，政府資源有限，希望借重社會資源協助需要幫助的人，非常感謝所有捐贈團體，也感謝加入發送行列的里長們，希望一起把愛傳下去。

周嘉韋說，這次結合民間企業與許多善心人士共同舉辦愛心捐贈，希望疫情後喚起大家慷慨解囊，把愛心傳遞到社區中需要的角落，除了政府的力量以外，民間能量的結合更是重要的暖流，一起用愛溫暖整個台南市。

辰韋活動創意營運長李冠緯說，本著取之社會，用之社會的回饋精神，每年皆捐贈物資、金錢給慈善團體及弱勢民眾，期盼透過愛心活動讓更多人投入，為社會的每個角落點上一盞燈；響應捐贈單位還有韋漪活動企劃中心、慈聖觀音堂、廣達舞台、祥程生命禮儀公司、展億活動整合有限公司、季豐文化有限公司、政嘉科技有限公司、熊艾玩活動企劃社、星空複式童軍團等。

愛心 台南 林俊憲

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