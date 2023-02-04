水保局在新化林場打造全齡生態環境 年增遊客逾5千人次

水土保持局台南分局與中興大學新化林場跨域合作，導入環境教育結合水土保持與農村再生，並以「新化區新化林場友善里山環境改善工程」與「虎源溪（新化林場段）改善二期工程」於2022年榮獲第22屆公共工程品質金質獎雙優等之殊榮，為深化機關與學校夥伴關係，今天在新化林場觀景平台舉行象徵合作的揭牌儀式。

中興大學校長薛富盛表示，感謝水土保持局近年來不只修復老舊破敗的步道設施、清除淤積的農塘及改善虎源溪斷面不足長年溢淹之問題，也重視林場生態資源，施工同時也減少環境擾動，用心維護生態及樹木，與中興大學合作共同打造新化林場這座適合全年齡層來訪的環境教育場域。

新化林場吳佾鴻場長說，新化林場因連結國道8號交通便利，有台南市後花園之稱。場域改善完成後，許多親子體驗營活動及環境教育團體預約參訪，遊客量成長5362人，收入成長1.6倍，林場內的桃花心木王、奇特氣味的密毛魔芋、又白又香的野薑花以及築巢的角鴞小屋，都深受遊客喜愛。

水土保持局長李鎮洋表示，水土保持局與中興大學新化林場共同簽訂水土保持環境合作MOU及維護管理契約，為產官學合作制定良好基礎，除了共同合作打造環境教育場域，因應氣候變遷調適及淨零排放政策，也選定虎源溪集水區為淨零排放示範區的潛力場域，藉由減量、增匯及綠趨勢的措施與目標，提升淨零議題之認知與推動，未來也將於示範區內進行相關工法導入、解說牌、監測設備或教育導覽等附屬設施，擴大再生能源發展與國際減碳接軌。

水土保持局台南分局長傅桂霖說，水保局跨域合作，協助新化林場內的農塘、野溪、步道、設施等進行分年度改善，不僅再現台灣唯一低海拔亞熱帶林場的原始樣貌，融合大目降埤活化後所孕育的螢火蟲生態、西拉雅文化、水岸環境景觀、林間木棧道及蝴蝶薑步道，為新化林場量身訂做環境教育教案，除可提供學校團體到此地進行環境教育體驗，場區內的多元工法也歡迎水土保持及土木、水利相關科系到此教學參訪。