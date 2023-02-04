燈花原鄉朴子配天宮皇恩御賜賞燈花 元宵夜擲筊祈花斗

明天元宵節，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，明天元宵夜燈花媽踩街，廟方與台灣火鶴花產業發展協會主辦「皇恩御賜賞燈花，新春點燈祈花斗」活動，明晚7點在配天宮福德正神殿，舉行祈燈花斗儀式，信眾賞燈花踩街，可擲筊祈求燈花斗帶回家安座，保佑增添居家美感。

火鶴花協會配合最具文化底蘊歷史意義的配天宮元宵燈會，將祈福花斗添加燈飾，增加祈福象徵光明和視覺美感，燈花斗以國產火鶴花搭配嘉縣盛產的洋桔梗和菊花。

透過花藝老師巧手組成道教科儀中的斗造型，插上俗稱媽祖花的洋桔梗，敬拜媽祖及眾神明外，取火鶴花台語諧音「呼好」，添加特殊造型線狀橘黃色菊花，展現宛如煙花綻放象徵，更裝置配天宮的小神衣，象徵著樸仔媽祖的滿滿加持和祝福，祈求國泰民安、風調雨順。

近年農糧署指導各花卉產業協會，推動以國產鮮花結合宮廟祈福小物組成造型花斗祈福藝品，成為新宗教花藝潮流。祈福花斗除成為敬拜神明供品，也是宮廟廳堂美觀莊嚴花藝，展現慶典盛大熱鬧。