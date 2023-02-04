影／台南豆仔粿流傳百年漸消失 只剩安定保安宮旁這攤吃得到

台南市幾百年前許多靠海先民，每逢元宵節家戶自製用豬油煎來祭拜「公嬤」祖先、外型類似蔥油餅的「豆仔粿」，流傳至今正逐漸消失。台南安定部分老社區聚落居民還年年元宵拿「豆仔粿」祭祖，但已不見民眾自製、還好還有陳家小吃攤堅持賣了近半世紀傳統，明天元宵節凌晨就上工準備，一路賣到黃昏天黑。

在地耆老說，早年因為鄉下人都很窮，「豆仔粿」主要原料是用黃豆研磨豆漿後剩下、台南人俗稱「豆頭」的豆渣，後來台灣經濟稍為好轉、豆渣多改給豬吃，直接以黃豆磨粉當粿仔來煎。每到元宵節賣蚵仔煎、蚵嗲的小攤也會兼賣賺外快，就像清明節賣潤餅皮一樣。

近年台灣生活水準提高、已少人用這種東西來拜祖先，現在只剩下台南安定區陳家，每周六日下午在安定保安宮旁路邊擺攤，一擺已40多年，不過陳家不用黃豆，而是用白碗豆來作豆仔粿，因為口味獨特總是能吸引路過民眾、不少在地人百吃不厭，每到周末都來光顧。

陳家第二代接手攤子，每塊20元的「豆仔粿」算是價廉物美的安定在地銅板美食，生意一直很好。許多外地嫁來安定的婆婆媽媽一吃就十幾二十年。無患子生技老董王高榮說，小時候因為家裡很窮，老媽就常常用「豆頭」煎餅給孩子吃，到現在依舊回憶無窮，想回味童年就買來品嘗一下。