跨越朴子溪六興橋改建工程8月完工通車 翁章梁視察工地

嘉義縣嘉49線鄉道上的六興橋改建，串連新港鄉溪北村與太保市田尾里，跨越朴子溪流域重要橋梁，前年10月3日開工，目前施工進度52%，施工進入高峰，預定8月18日完工通車，縣長翁章梁與立委陳明文等民代上午視察工地。

嘉49線鄉道上的六興橋改建工程，全長315公尺，全線路寬拓寬為15公尺，道路約總改善長度480公尺，位於六興宮門戶前，是重要交通橋梁，公路總局補助1億2千973萬6千元，水利署補助2億928萬元、縣府負擔2千289萬5千元，總經費3億6千191萬1千元，2021年10月3日開工。

目前施工進度超前，達到52%，施工進入高峰，深槽區採用大跨徑懸臂工法預力箱梁橋形式跨越，全長共170公尺M、40個節塊，為分別採2柱頭工作車，各自採延伸逐節對稱式左右兩側平衡法，進行延伸逐節同步構築施工。

深槽區採大跨徑懸臂工法，工法特色除工作車，不須使用大量支撐鷹架，不受限橋面下任何環境地貌影響，適合大跨徑橋梁施工；另外，懸臂工法按節塊逐節循環施工，作業程序固定，施工人員反覆操作易於熟練，安全維護方面，因基本特性為高度機械化，所須勞工不多，增進高空作業車配合，達到標準高品質效率，維護勞工安全，達成職場零災害目標。