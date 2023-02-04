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台南市區停車位難求 中西區協進國小假日開放校園停車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區協進國小假日校園開放停車，共有80席停車格位。圖／台南市交通局提供
台南市中西區協進國小假日校園開放停車，共有80席停車格位。圖／台南市交通局提供

台南市中西區金華路與民生路為停車熱區，為提供民眾停車需求，協進國小於2月份起假日開放校園停車，總計80席停車格位，交通局籲請民眾遵守學校相關規定，勿將愛車停放過夜，並共同維護校園整潔環境。

交通局長王銘德表示，市中心區域停車需求較大，中西區協進國小鄰近金華路商圈及環河街廣8水岸廊帶，為因應假日觀光人潮，交通局與學校積極會商後，於2月起於假日開放校園空間供民眾停車，臨金華路4段正門旁可提供34席停車格位，臨民生路2段側門協進館旁可提供46席停車格位，可紓解雙側民眾停車需求。

交通局強調，為不影響學校活動造成校方困擾，請車主務必依開放區域及格位停車，避免停車時擋住其他車輛進出，同時注意每日開放時間，於學校公告關門時間前駛離，以免無法取車。各校開放時間以學校現場公告為準，如遇學校辦理活動，仍以學校活動為優先，不開放民眾停車。

王銘德說，每逢假日觀光景點、古蹟、商圈周邊停車位一位難求，為提高停車熱區的停車格位，經交通局、教育局和學校會商後，以不影響師生上課及學校活動原則下，利用現有校園停車空間，於國定假日、例假日開放供民眾臨時停車，以便利民眾觀光旅遊、上街購物之需求，自2016年8月開始試辦迄今已擴大至中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區等16所學校，總計提供873席停車格位。

交通局呼籲目前各開放學校多為免費停車，為維持校園整潔，停車不留垃圾，注意貴重物品不要留在車內。敬請民眾共同維護停車空間環境整潔及停車秩序，提昇整體友善城市形象。

台南市有16所學校開放假日停車，總計提供873席停車格位。圖／台南市交通局提供
台南市有16所學校開放假日停車，總計提供873席停車格位。圖／台南市交通局提供
台南市中西區協進國小假日校園開放停車，共有80席停車格位。圖／台南市交通局提供
台南市中西區協進國小假日校園開放停車，共有80席停車格位。圖／台南市交通局提供

台南 教育局

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