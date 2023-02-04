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新港鄉溪北六興宮會香交流起駕 黑面三媽2/16啟程赴日

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、六興宮主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮。圖／嘉縣府提供
新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、六興宮主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮。圖／嘉縣府提供

嘉義縣新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、立委陳明文、鄉長葉孟龍及六興宮主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮後。起駕遶境；黑面三媽16日至20日將前往日本橫濱市大天后宮、關聖帝君廟進行會香文化交流。

起駕後遶境六腳灣內，會香灣內娘媽堂、鳳山宮（駐駕安座）；明天起駕遶境六腳雙涵地區，會香雙涵保安宮，再至溪北村遶境回鑾。

翁章梁說，六興宮黑面三媽16日至20日前往日本橫濱市大天后宮、關聖帝君廟進行會香文化交流，期待媽祖賜福台灣與信徒平安、心想事成。

據傳笨港媽祖廟在洪水氾濫成災後，大媽移奉新港奉天宮、二媽在北港朝天宮，最靈顯的三媽則由王得祿奉請至其溪北公館，俗稱「黑面三媽」；道光六年（1826）王得祿邀集溪北附近六庄，創建六興宮於其公館旁。

日治時期六興宮受明治39年（1906）震災毀壞，江濟振、王順記及協事李烏沙、楊古、王振良、王振德等人聘請名匠陳應彬，並遷移至現址重興廟宇，分前後兩殿，三開間建築。

至戰後再由王貫先建三仙門，逐步增建深井兩廊，五門及兩旁廟室二棟10間，修建4座亭、正殿，新築輝宏金爐一座、正三媽聖景漁池、兩旁鐘鼓樓，擴建為七開間雕樑畫棟殿宇。1978年由王明和、王聰明、王素瑩、王聰富、王聰義等兄妹5人，自王貫後代手中購買經營權，並還廟於民，由信徒成立六興宮管理委員會綜理廟務。

新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、六興宫主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮。圖／嘉縣府提供
新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、六興宫主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮。圖／嘉縣府提供
新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、六興宮主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮。圖／嘉縣府提供
新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、六興宮主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮。圖／嘉縣府提供

遶境 媽祖 北港朝天宮

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