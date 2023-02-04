新港鄉溪北六興宮會香交流起駕 黑面三媽2/16啟程赴日

嘉義縣新港鄉溪北六興宮為賜福萬民保佑平安，舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，上午縣長翁章梁、立委陳明文、鄉長葉孟龍及六興宮主委江筱芃等民代、貴賓參與團拜典禮後。起駕遶境；黑面三媽16日至20日將前往日本橫濱市大天后宮、關聖帝君廟進行會香文化交流。

起駕後遶境六腳灣內，會香灣內娘媽堂、鳳山宮（駐駕安座）；明天起駕遶境六腳雙涵地區，會香雙涵保安宮，再至溪北村遶境回鑾。

翁章梁說，六興宮黑面三媽16日至20日前往日本橫濱市大天后宮、關聖帝君廟進行會香文化交流，期待媽祖賜福台灣與信徒平安、心想事成。

據傳笨港媽祖廟在洪水氾濫成災後，大媽移奉新港奉天宮、二媽在北港朝天宮，最靈顯的三媽則由王得祿奉請至其溪北公館，俗稱「黑面三媽」；道光六年（1826）王得祿邀集溪北附近六庄，創建六興宮於其公館旁。

日治時期六興宮受明治39年（1906）震災毀壞，江濟振、王順記及協事李烏沙、楊古、王振良、王振德等人聘請名匠陳應彬，並遷移至現址重興廟宇，分前後兩殿，三開間建築。