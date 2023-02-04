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新化林場百年傳承新書發表 見證涵養台灣第一水庫水源

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中興大學校長薛富盛（右二）出席「新化林場百年傳承」新書發表會。圖／吳佾鴻提供
中興大學校長薛富盛（右二）出席「新化林場百年傳承」新書發表會。圖／吳佾鴻提供

中興大學新化林場場長吳佾鴻歷時3年完成「新化林場百年傳承」，今天由中興大學校長薛富盛主持新書發表會，新化林場1920年成立，是台灣最早創立的低海拔熱帶林場，下游是台灣第一座水庫「虎頭埤」，在百年大旱時仍是蓄水充沛，得力於新化林場涵養水源，該書完整紀錄百年來新化林場森林涵養虎頭埤水源，灌溉新化平原良田，串聯起新化街區的發展，在台灣面臨抗旱時刻更是重要的見證。

出身新化的台灣師範大學台灣史研究所退休教授蔡錦堂帶領研究團隊陳皇志、陳威潭協助文史部分，從國立台灣圖書館、總督府檔案及台灣日日新報等收集資料，補足新化林場日本時代資料，並透過田野調查，爬上最高觀音山的圖根點，用空拍機將地貌與歷史檔案和地圖相結合，從稜線和水源流向，可清楚看出新化林場和虎頭埤的關係。

蔡錦堂說，新化林場100年能夠留下歷史紀錄，以後的人才可以了解歷史是怎麼一回事，新化林場是虎頭埤的涵養林，埤水再流入圳道灌溉新化農地，三者是一體，他形容虎頭埤是新化的媽媽，虎頭埤水源來自新化林場，所以林場是新化大目降的阿嬤，三者是一體的，從文史角度紀錄新化林場沿革及對新化地區發展的貢獻。

吳佾鴻表示，新化林場百年傳承除介紹台灣第一個低海拔熱帶林場，也整理日本時代1921年起第一筆相思樹造林至2004年間，共計83年的造林資訊，詳述樹種、林班編號、造林面積等基礎資料，維管束植物名錄，虎源溪水文、水理資訊，可提供熱帶樹種研究試驗、水土保持之教學實習參考。

吳俏鴻說，這本書從2020年新化林場建場100周年發想，從蒐集資料至撰寫完成共歷經3年，台南城市文化發展協會理事長王榮森鼓勵協助，萬正雄、段洪坤兩位西拉雅族耆老執筆，介紹與林場為鄰的西拉雅族人遷徙、信仰、文化及生活上的點點滴滴，為新化西拉雅族人的歷史留下珍貴的紀錄。嘉義大學呂福源名譽教授特別蒞場協助植物名錄調查及本書完稿審定。中興大學水土保持系陳樹群特聘教授協助調查虎源溪水文資料及水保工程設施建議，為邁向下一個一百年準備。

空拍照片可清楚看到中興大學新化林場涵養虎頭埤水源。圖／陳皇志提供
空拍照片可清楚看到中興大學新化林場涵養虎頭埤水源。圖／陳皇志提供
「新化林場百年傳承」新書發表會邀請在地西拉雅長老萬正雄演出。圖／吳佾鴻提供
「新化林場百年傳承」新書發表會邀請在地西拉雅長老萬正雄演出。圖／吳佾鴻提供
空拍照片可清楚看到中興大學新化林場最高三角點。圖／陳皇志提供
空拍照片可清楚看到中興大學新化林場最高三角點。圖／陳皇志提供
中興大學新化林場場長吳佾鴻（中）花3年時間完成「新化林場百年傳承」，師大台灣史研究所退休教授蔡錦堂（左）和研究助理陳皇志（右）在文獻及田野調查協助相當大。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場場長吳佾鴻（中）花3年時間完成「新化林場百年傳承」，師大台灣史研究所退休教授蔡錦堂（左）和研究助理陳皇志（右）在文獻及田野調查協助相當大。記者吳淑玲／攝影

虎頭埤 中興大學 西拉雅族

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