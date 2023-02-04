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台灣景觀大獎出爐 嘉市獲年度傑出獎最高殊榮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
木都工作聚落2.0結合產業、文化的特質自眾多優秀作品中脫穎而出。圖／嘉義市政府提供
木都工作聚落2.0結合產業、文化的特質自眾多優秀作品中脫穎而出。圖／嘉義市政府提供

中華民國景觀學會舉辦的「第十屆台灣景觀大獎」日前公布得獎名單，嘉義市連續3年榮獲景觀大獎肯定，今年榮獲3項大獎，其中「嘉義市木都2.0工作聚落」以結合嘉義市木都文化、產業特點而深受肯定，首次拿下最高殊榮「傑出獎」。

「台灣景觀大獎」係為表揚國內傑出景觀作品對國家社會所作貢獻，協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞，本次景觀大獎徵選分為8類，共有137件作品參加徵選，嘉義市有3件作品從眾多競爭者中脫穎而出，分別為嘉義市太平社區欖仁菜園子、嘉義市實驗木場、嘉義市木都2.0工作聚落。

當中嘉義市木都2.0工作聚落，獲社區營造╱地方創生類「傑出獎」最高殊榮，不僅因景觀反映嘉義市木都歷史而受評審青睞，結合產業、文化的特質自眾多優秀作品中脫穎而出，實屬不易。

木都工作聚落2.0從舊監宿舍群荒廢的老屋，藉由「以修代租」計畫，引進以木為主題工作夥伴進駐，用木專業來誘發群體效性推動木都2.0工作聚落。文化局也同步執行環境景觀改善計畫，逐步完善園區環境，文化保存的同時，也兼具木業人才培育基地功能，深受評審的肯定。

嘉義市太平社區欖仁菜園子，是以社區日常園藝栽培需求為出發點，與社區規劃師計畫團隊共同規劃可食地景的空間願景，結合學校社團、大專院校學生、志工，逐年分區開創生氣蓬勃的城市食農教育空間，榮獲社區營造╱地方創生類「佳作獎」。

嘉義市實驗木場以結構設計手法，讓南北兩棟展現新舊木建築工法的融合與對話，推廣舊監歷史脈絡暨木結構的文化美學與技術傳承，榮獲特殊主題類（文化保存類）「佳作獎」。

市府都市發展處表示，每一次的景觀大賞獲獎都是對嘉義市城市景觀改造的肯定，未來市府將以10大旗艦計畫為藍圖，透過「西區大發展」、「東區大進步」雙引擎，實踐「全齡共享、世代宜居」願景，持續打造更多卓越的亮點建設。

木都工作聚落2.0從舊監宿舍群荒廢的老屋，藉由「以修代租」計畫，用木專業來誘發群體效性推動木都2.0工作聚落。圖／嘉義市政府提供
木都工作聚落2.0從舊監宿舍群荒廢的老屋，藉由「以修代租」計畫，用木專業來誘發群體效性推動木都2.0工作聚落。圖／嘉義市政府提供
嘉義市太平社區欖仁菜園子。圖／嘉義市政府提供
嘉義市太平社區欖仁菜園子。圖／嘉義市政府提供
嘉義市實驗木場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市實驗木場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市木都2.0工作聚落，獲社區營造╱地方創生類「傑出獎」最高殊榮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市木都2.0工作聚落，獲社區營造╱地方創生類「傑出獎」最高殊榮。圖／嘉義市政府提供

嘉義 社區營造

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