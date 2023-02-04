台南民代揪社團企業元宵節前夕贈弱勢米、麵、湯圓
立委郭國文、台南市議員黃肇輝今天舉辦「溫新送暖永保安康愛心捐贈活動」，媒合會計師公會台南分會、阿舍食堂、異人館國際餐飲同作公益，提供永康區668戶弱勢家庭白米、麵條等民生物資、應景的元宵湯圓，祝福參與者能有溫馨新的一年。
黃肇輝說，郭國文任市議員時就已連辦5、6年，他當選議員就想延續。因為剛選舉完歲末不及準備，延到過年後，不過正好明天就是元宵節了，也借這個時間祝福大家，請大家吃湯圓暖胃。
主辦人會計師公會副理事長吳岳峰表示，公會長期協助弱勢民眾，非常榮幸能有機會回饋永康鄉里。阿舍食堂資深經理鄭琇馨則說，過去公司就曾與郭國文合辦公益活動，很高興活動能再次參加。異人館副總經理李昀錚表示，疫情期間也與服務處合作提供餐點給奇美醫院醫護人員，能參與這樣的公益活動相當開心，也覺得很有意義。
郭國文表示，先前辦的活動非常有意義，雖然一度因故中斷，能由黃肇輝延續感到欣慰也有接棒傳承的味道。期許黃肇輝能將有意義的活動發揚光大。
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