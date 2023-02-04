影／睽違2年台南舉辦迎春古禮 創意春牛、藝陣熱鬧踩街

今天是立春，台南市政府睽違2年再度舉辦「迎春禮」，與正統鹿耳門聖母廟攜手，依循古禮展現重農、勸農、祈願豐年，由鹿耳門聖母廟春牛打頭陣，還加入6組創意春牛踩街，市長黃偉哲主持迎春古禮祭典儀式後，由春牛領頭的遊行隊伍，浩浩蕩蕩從東門城一路走到延平郡王祠，接著舉行祭芒神迎春牛，擊春牛鼓，象徵新的一年正式開始。

黃偉哲說，迎春禮這個活動已有多年歷史，也是元宵前的大型活動之一，接著晚上鹿耳門聖母廟有高空煙火、鞭春年、迎春牛，明天有鹽水蜂炮，台南市就是這樣子，一定要熱熱鬧鬧度過元宵之後，春節氣氛才算是過去。

文化局表示，迎春禮是清代府城重要傳統禮俗活動，中斷多年後，2017年在文史人士建議下復辦。由於土城正統鹿耳門聖母廟推動數十年，市府與獲登錄市定民俗「土城仔迎春牛」的正統鹿耳門聖母廟合辦，過去2年因疫情停辦，今年才又恢復舉辦，還邀請西港東竹林保安宮牛犁歌陣、學甲宅港慈德宮十二婆姐陣參與藝陣大匯演，相當熱鬧。