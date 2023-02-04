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影／睽違2年台南舉辦迎春古禮 創意春牛、藝陣熱鬧踩街
今天是立春，台南市政府睽違2年再度舉辦「迎春禮」，與正統鹿耳門聖母廟攜手，依循古禮展現重農、勸農、祈願豐年，由鹿耳門聖母廟春牛打頭陣，還加入6組創意春牛踩街，市長黃偉哲主持迎春古禮祭典儀式後，由春牛領頭的遊行隊伍，浩浩蕩蕩從東門城一路走到延平郡王祠，接著舉行祭芒神迎春牛，擊春牛鼓，象徵新的一年正式開始。
黃偉哲說，迎春禮這個活動已有多年歷史，也是元宵前的大型活動之一，接著晚上鹿耳門聖母廟有高空煙火、鞭春年、迎春牛，明天有鹽水蜂炮，台南市就是這樣子，一定要熱熱鬧鬧度過元宵之後，春節氣氛才算是過去。
文化局表示，迎春禮是清代府城重要傳統禮俗活動，中斷多年後，2017年在文史人士建議下復辦。由於土城正統鹿耳門聖母廟推動數十年，市府與獲登錄市定民俗「土城仔迎春牛」的正統鹿耳門聖母廟合辦，過去2年因疫情停辦，今年才又恢復舉辦，還邀請西港東竹林保安宮牛犁歌陣、學甲宅港慈德宮十二婆姐陣參與藝陣大匯演，相當熱鬧。
癸卯年癸卯年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華上午在東門城舉行，是府城的大事，也吸引很多民眾觀禮，市長黃偉哲與聖母廟主委王增榮及立委陳亭妃等民代、市府各局處首長等，依循古禮進行迎春祭典。祭儀完成後，由在地藝陣團隊、芒神和春牛熱鬧踩街，
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