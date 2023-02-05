21神尊各有專屬平安龜 台南山上天后宮祈福壯觀

中央社／ 台南4日電
台南山上天后宮舉辦乞平安龜活動，今年活動還發動信徒捐輸，共匯集超過1萬台斤愛心米，廟方堆成一座超大型米龜擺在廟埕，將在活動結束後捐贈給社福團體。圖／山上天后宮提供
台南山上天后宮舉辦乞平安龜活動，今年活動還發動信徒捐輸，共匯集超過1萬台斤愛心米，廟方堆成一座超大型米龜擺在廟埕，將在活動結束後捐贈給社福團體。圖／山上天后宮提供

位於台南市山上區的山上天后宮每年在農曆過年期間舉辦乞平安龜活動，由於廟內21個神尊都有專屬平安龜，活動期間21座平安龜擺滿廟埕不僅壯觀，信眾也可依不同需求乞龜。

山上天后宮主委蕭銘賢告訴中央社記者，廟方每年舉辦平安米龜祈福活動，信徒準備白米在神尊前堆成祥龜祈福後，可帶回家中煮食保平安，今年乞龜活動將在今天晚上11時後舉行，有興趣的民眾可以利用傳統年節最後時段，求得一年平安。

蕭銘賢表示，山上天后宮主祀的玉二聖母是1661年隨鄭成功水師渡海來台，後來山仔頂地區駐軍有感神威顯赫，開始搭建草舍供奉，至今分靈遍布全台，為玉二聖母信仰祖廟，玉二聖母雖然造型與天上聖母類似，但聖誕日期不同，玉二聖母聖誕為農曆8月15日，天上聖母為農曆3月23日。

蕭銘賢指出，山上天后宮在每年春節期間依照古禮舉辦乞龜祈福活動，除了主神玉二聖母，陪祀的其他神尊，甚至連虎爺、宮女都有專屬平安龜，每座造型及用料都不太一樣，每年乞龜活動登場時，21座平安龜擺滿廟埕，除了相當壯觀，信徒也可依自己需求乞龜。

蕭銘賢表示，地方相傳，玉二聖母平安龜是全面庇護，但如果想求子，則可乞註生娘娘的平安龜，若是為家中小朋友祈福，可以乞中壇元帥或虎爺加持，是相當獨特的祈福儀式，每年乞龜活動現場總是熱鬧非凡。

蕭銘賢指出，今年活動還發動信徒捐輸，共匯集超過1400包、總重量達1萬1666台斤愛心米，創下20年來新高，廟方用來堆成一座超大型米龜擺在廟埕，將在活動後全數捐贈給弱勢單位，盼能化小愛為大愛，彰顯宗教照顧世人用心。

天后宮 註生娘娘 台南

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