香燈腳看過來！白沙屯媽祖徒步進香倒數 獨家口罩來了

線纜大廠今年第4度捐贈特製口罩參與「白沙屯媽祖徒步往北港進香」宗教盛事，將隨「粉紅超跑」隊伍發贈70萬片銀銅鈦口罩與香燈腳結緣，雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人今天代表受贈，並在朝天宮媽祖殿前循古禮祈求媽祖加持，護佑信眾平安。

北港朝天宮董事蘇健榮說，萬泰科技生產的口罩具獨家專利，此次發贈的「銀銅鈦ACT抗菌及抗病毒口罩」，使用特殊不織布材質製造，能產生自由基，透過奈米化銀銅鈦靜電，可吸附懸浮微粒及病毒，抑菌率高達99％，獲日本SEK抗菌織品、台灣SGS認證，口罩上印製「百年香隨」，紀念台灣進香文化。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香活動，2月12日凌晨起駕出發，17日抵達北港朝天宮，20日回宮，全程9天8夜，目前已逾10萬人報名，預計2月17日抵達北港。

北港鎮長蕭美文表示，公所將開放老人會、游泳池、活動中心等公共空間提供香燈腳盥洗，另廟方全面消毒媽祖文化大樓2樓後將開放使用，蔡咏鍀籲請鎮民可視自家情況適時開放香燈腳盥洗，展現北港人的溫暖，讓香燈腳回來北港進香「有回家的感覺」。