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香燈腳看過來！白沙屯媽祖徒步進香倒數 獨家口罩來了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
銀銅鈦ACT抗菌及抗病毒口罩抑菌率高達99％，口罩上印製「百年香隨」，紀念台灣進香文化，將隨白沙屯媽祖徒步往北港進香隊伍隨機發贈。記者陳苡葳／攝影
銀銅鈦ACT抗菌及抗病毒口罩抑菌率高達99％，口罩上印製「百年香隨」，紀念台灣進香文化，將隨白沙屯媽祖徒步往北港進香隊伍隨機發贈。記者陳苡葳／攝影

線纜大廠今年第4度捐贈特製口罩參與「白沙屯媽祖徒步往北港進香」宗教盛事，將隨「粉紅超跑」隊伍發贈70萬片銀銅鈦口罩與香燈腳結緣，雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人今天代表受贈，並在朝天宮媽祖殿前循古禮祈求媽祖加持，護佑信眾平安。

北港朝天宮董事蘇健榮說，萬泰科技生產的口罩具獨家專利，此次發贈的「銀銅鈦ACT抗菌及抗病毒口罩」，使用特殊不織布材質製造，能產生自由基，透過奈米化銀銅鈦靜電，可吸附懸浮微粒及病毒，抑菌率高達99％，獲日本SEK抗菌織品、台灣SGS認證，口罩上印製「百年香隨」，紀念台灣進香文化。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香活動，2月12日凌晨起駕出發，17日抵達北港朝天宮，20日回宮，全程9天8夜，目前已逾10萬人報名，預計2月17日抵達北港。

北港鎮長蕭美文表示，公所將開放老人會、游泳池、活動中心等公共空間提供香燈腳盥洗，另廟方全面消毒媽祖文化大樓2樓後將開放使用，蔡咏鍀籲請鎮民可視自家情況適時開放香燈腳盥洗，展現北港人的溫暖，讓香燈腳回來北港進香「有回家的感覺」。

為紀念今年突破10萬人參與進香，雲林縣至善協會今天在朝天宮抽出數字「7」，凡報名號碼有「連續四個7」可獲現金600元的發財錢母，執行長蔡銘貴說，11日下午3點將再抽出「交趾陶白沙屯媽祖」幸運得主，請信眾關注苗栗拱天宮粉絲專頁。

線纜大廠今年第4度捐贈70萬片特製「銀銅鈦ACT抗菌及抗病毒口罩」參與「白沙屯媽祖徒步往北港進香」宗教盛事，雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人今天代表受贈，並在朝天宮媽祖殿前循古禮祈求媽祖加持，護佑信眾平安。記者陳苡葳／攝影
線纜大廠今年第4度捐贈70萬片特製「銀銅鈦ACT抗菌及抗病毒口罩」參與「白沙屯媽祖徒步往北港進香」宗教盛事，雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人今天代表受贈，並在朝天宮媽祖殿前循古禮祈求媽祖加持，護佑信眾平安。記者陳苡葳／攝影
雲林縣至善協會預計2月11日下午3點抽出「交趾陶白沙屯媽祖」幸運得主。記者陳苡葳／攝影
雲林縣至善協會預計2月11日下午3點抽出「交趾陶白沙屯媽祖」幸運得主。記者陳苡葳／攝影
雲林北港朝天宮法師今循古禮祈求媽祖加持70萬片口罩，護佑全國信眾平安。記者陳苡葳／攝影
雲林北港朝天宮法師今循古禮祈求媽祖加持70萬片口罩，護佑全國信眾平安。記者陳苡葳／攝影
白沙屯媽祖即將徒步往北港進香，各界紛贈結緣品參與這項全國年度宗教盛事。記者陳苡葳／攝影
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北港朝天宮 白沙屯媽祖 口罩

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