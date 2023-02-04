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配合嘉義高架化車站施工 站外人行天橋封閉1年
為配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」C612標嘉義高架化車站施工需要，嘉義車站前、後站行人動線共分成3階段調整；嘉義市政府交通處表示，目前將進行至第2階段，預計於2月6日起，封閉拆除嘉義高架站區範圍內之站外行人天橋進行改建作業，並於1年後完工復舊。
交通處表示，第二階段行人動線調整期間，搭乘台鐵的旅客動線及無障礙電梯等措施均維持不變；而往來通行前、後站或本市先期交通轉運中心的民眾，因站外行人天橋封閉，請改至車站前、後站剪票口，抽取臨時通行票券，經由站內行人天橋前往前、後站或先期交通轉運中心。
為因應各階段車站行人動線改道，鐵路高架化施工單位-鐵道局與嘉義車站已設置立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等相關配合措施，並派員協助引導旅客與市民，民眾如有遇到任何動線之疑義，也可詢問站內或穿戴引導背心之嚮導員，平安進出嘉義車站前、後站或嘉義市先期交通轉運中心。
交通處表示，嘉義高架化車站施工期間，各階段行人動線調整及配套措施，已偕鐵道局及台鐵局多次召開會議共同研商，期許以對旅客、民眾影響最小、維持無障礙通行及撙節公帑等原則，擬訂最適方案，呼籲旅客及利用站區往返的民眾，屆時請依照改道導引告示、牌面、標示及嚮導員的指引，並請注意通行之安全，期間造成不便，再請市民及旅客惠予配合。
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