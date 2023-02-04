快訊

NBA／魔術與灰狼爆發全武行 總計5人遭驅逐

逾40年來首例叛國罪！英國男持弩弓潛入城堡稱「我來殺女王」

過勞奪命！ 60多歲男染疫大白肺、腦出血 插葉克膜救不回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合嘉義高架化車站施工 站外人行天橋封閉1年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
配合鐵路高架化相關工程，2月6日起，站外行人天橋封閉1年。 圖／嘉義市政府提供
配合鐵路高架化相關工程，2月6日起，站外行人天橋封閉1年。 圖／嘉義市政府提供

為配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」C612標嘉義高架化車站施工需要，嘉義車站前、後站行人動線共分成3階段調整；嘉義市政府交通處表示，目前將進行至第2階段，預計於2月6日起，封閉拆除嘉義高架站區範圍內之站外行人天橋進行改建作業，並於1年後完工復舊。

交通處表示，第二階段行人動線調整期間，搭乘台鐵的旅客動線及無障礙電梯等措施均維持不變；而往來通行前、後站或本市先期交通轉運中心的民眾，因站外行人天橋封閉，請改至車站前、後站剪票口，抽取臨時通行票券，經由站內行人天橋前往前、後站或先期交通轉運中心。

為因應各階段車站行人動線改道，鐵路高架化施工單位-鐵道局與嘉義車站已設置立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等相關配合措施，並派員協助引導旅客與市民，民眾如有遇到任何動線之疑義，也可詢問站內或穿戴引導背心之嚮導員，平安進出嘉義車站前、後站或嘉義市先期交通轉運中心。

交通處表示，嘉義高架化車站施工期間，各階段行人動線調整及配套措施，已偕鐵道局及台鐵局多次召開會議共同研商，期許以對旅客、民眾影響最小、維持無障礙通行及撙節公帑等原則，擬訂最適方案，呼籲旅客及利用站區往返的民眾，屆時請依照改道導引告示、牌面、標示及嚮導員的指引，並請注意通行之安全，期間造成不便，再請市民及旅客惠予配合。

往前站民眾動線示意圖。圖／嘉義市政府提供
往前站民眾動線示意圖。圖／嘉義市政府提供
往後站民眾動線示意圖。圖／嘉義市政府提供
往後站民眾動線示意圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義 鐵路高架化

延伸閱讀

他退休考慮投資台南、嘉義房地產 網激推「這縣市」：不輸台北

斥資近4千萬 嘉義竹崎獨立山至梅山太平雲梯聯絡道完工

嘉義中埔義仁村玉米田火警 滅火後驚見男焦屍

驚！嘉義樹木園小溪出現蜈蚣籠 多隻烏龜誤入陷阱慘死

相關新聞

傳奇又回來了…車主4年繳71萬 抗議車占停車格再現

台南市中西區府前路台銀前停車格長期遭占用，車主在6輛車車頂設框架掛上抗議司法不公布條，4年來雖繳71萬元停車費，還雇工移...

配合嘉義高架化車站施工 站外人行天橋封閉1年

為配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」C612標嘉義高架化車站施工需要，嘉義車站前、後站行人動線共分成3階段調整；嘉義市政府交...

鹽水蜂炮今啟炮！兩天熱鬧炸元宵 眾神遶境除瘟疫

台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，市長黃偉哲一早與地方人士在鹽水武廟參加啟炮活動，上神轎花車撒糖果，宣告台南年度精彩民俗...

台南下營市場迎接元宵 黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費

明天元宵節，台南市長黃偉哲今天清晨前往下營市場關心經營狀況，分送限量版「大展虹兔」元宵節紙雕小提燈給到市場消費民眾，祝福...

雲林大埤環狀步道 解決人車爭道

雲林縣大埤鄉民族、中正路等市區要道鄰近大埤國小、圖書館及衛生所等，車流量大，經常發生人車爭道險象環生，縣府協助鄉公所爭取...

獨立山至太平雲梯 聯絡道完工

銜接嘉義縣縣道162甲線梅山太平至竹崎紅南坑的聯絡道路改善工程完工，整平、拓寬並改善2處危險彎道、增設3處避車彎，護欄增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。