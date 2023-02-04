鹽水蜂炮今啟炮！兩天熱鬧炸元宵 眾神遶境除瘟疫

台南鹽水蜂炮活動今明兩天熱鬧登場，市長黃偉哲一早與地方人士在鹽水武廟參加啟炮活動，上神轎花車撒糖果，宣告台南年度精彩民俗登場，搭配神轎遶境祈求「去除瘟疫、庇佑台南平安、台灣平安、大家都能身體健康、萬事如意」。

今年鹽水武廟以「大展鴻兔」為主題打造四座大型LED花燈炮城，上午登記參加主場的炮城99座，另有200多座炮城散佈整個鹽水區，各處都能讓民眾感受刺激的蜂炮體驗。今明還有鹽水武廟神轎遶境，隊伍周遭可近距離感受蜂炮震撼。

明天元宵節當晚在鹽水國中操場集中施放區，四座花燈炮城同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火將是視覺聽覺一大震撼享受，想要挑戰的民眾可以在集中施放區下場體驗「犁炮城」，在蜂炮洗禮下「掃去穢氣、迎接新春喜氣」。

民政局表示，名列世界三大民俗慶典的鹽水蜂炮現場有專業消防、醫療人員進駐，隨時注意情況並提供協助，也提醒民眾務必穿著建議服裝，包括戴上有護目鏡的全罩式安全帽、脖子圍上棉質濕毛巾以免蜂炮竄入，身穿長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質或真皮手套、布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外，忌穿羽絨衣及塑膠雨衣等，才能安全體驗蜂炮。

新營警分局因應蜂炮活動，明天下午3點開始交通疏導管制，將在市道172線（鹽水忠孝路）、省道台19線進入鹽水市區的各路口管制汽車進入，172線如遇車流壅塞或遶境神轎抵達時，將疏導車輛改道新營工業區，請民眾提前出發並配合改道。汽機車不要停在鹽水街道，以免遭蜂炮破壞、引發火災。汽機車輛可停鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區、鹽水國中機車停車棚。

黃偉哲表示，除了動態精彩的鹽水蜂炮，元宵周末鹽水小鎮還有「月津港燈節」、「月之美術館」兩大靜態展覽陪伴民眾，邀請大家來走逛，探訪在地景點、品嘗鹽水美食，過富有在地特色的元宵節。

教育局也配合在武廟廣場辦「大台南囝仔仙拚仙」藝術團隊表演活動，為鹽水蜂炮率先暖身，邀請推廣民俗技藝有成的31所績優學校展現成果，鹽水國中、歡雅國小、岸內國小3校合演「廣東獅-群獅嬉鬧賀佳節」，為活動揭開序幕。