台南下營市場迎接元宵 黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費

明天元宵節，台南市長黃偉哲今天清晨前往下營市場關心經營狀況，分送限量版「大展虹兔」元宵節紙雕小提燈給到市場消費民眾，祝福大家新的一年都可以大展鴻圖、兔飛猛進，就像小提燈般炫目璀璨、能有豐富順利的一年，「大家記得常常來四星級的下營市場逛街消費、一起拼經濟！」

黃偉哲說，元宵節是傳統農曆新年尾聲的重要節慶，祝福大家新的一年早日擺脫疫情帶來生活上的各種不便影響、經濟加快復甦，傳統市場也可持續「創造巨大的庶民經濟效益」，也歡迎市民常來「我們下營上帝爺公看顧的下營公有零售市場」逛街採買，雖然下營市場規模不大，但各項禽畜肉、蔬菜水果等基本民生需求都可一次購足，市場也整潔、明亮，疫情期間定期派員頻繁防疫消毒，提供安全、安心的購物環境。

經發局長林榮川表示，今天快閃發放的大展虹兔小提燈，是中央台灣燈會限量版提燈，領到的市民可以自行DIY挑戰紙雕手作樂趣，並共享元宵氣氛，沒領到的別灰心，也可把握周末假期至月津港燈區現場，一睹琳瑯滿目的聲光裝置藝術作品。