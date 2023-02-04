快訊

12歲男童運動返家路口挨撞亡 肇事轎車5人受傷

勞退月領搞錯1件事 可能讓退休生活變黑白

繼美加後 五角大廈：又發現一個中國間諜氣球飛越拉丁美洲上空

台南下營市場迎接元宵 黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝

明天元宵節，台南市長黃偉哲今天清晨前往下營市場關心經營狀況，分送限量版「大展虹兔」元宵節紙雕小提燈給到市場消費民眾，祝福大家新的一年都可以大展鴻圖、兔飛猛進，就像小提燈般炫目璀璨、能有豐富順利的一年，「大家記得常常來四星級的下營市場逛街消費、一起拼經濟！」

黃偉哲說，元宵節是傳統農曆新年尾聲的重要節慶，祝福大家新的一年早日擺脫疫情帶來生活上的各種不便影響、經濟加快復甦，傳統市場也可持續「創造巨大的庶民經濟效益」，也歡迎市民常來「我們下營上帝爺公看顧的下營公有零售市場」逛街採買，雖然下營市場規模不大，但各項禽畜肉、蔬菜水果等基本民生需求都可一次購足，市場也整潔、明亮，疫情期間定期派員頻繁防疫消毒，提供安全、安心的購物環境。

經發局長林榮川表示，今天快閃發放的大展虹兔小提燈，是中央台灣燈會限量版提燈，領到的市民可以自行DIY挑戰紙雕手作樂趣，並共享元宵氣氛，沒領到的別灰心，也可把握周末假期至月津港燈區現場，一睹琳瑯滿目的聲光裝置藝術作品。

市場處長陳豪吉表示，下營市場是榮獲經濟部四星等優良市集認證傳統市場，軟硬體各方面都有水準以上表現，近期幾場微型促銷如歲末年終感恩回饋促銷『百元商品50元銅板價限時搶購』、Nice 兔 meet you, too DIY迎財神等，都有眾多在地鄉親熱情參與並肯定，下營市場將持續努力帶給消費者更優質的採買環境。

台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場清晨有許多民眾進場消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場清晨有許多民眾進場消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝
台南下營市場迎接元宵，市長黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費。記者周宗禎／翻攝

元宵節 疫情

延伸閱讀

黃偉哲要求市府節水擴大使用回收水 籲南高屏合作抗旱

南市榮家工程 退輔會主委馮世寬肯定南市府用心

水情吃緊 台南市府啟動節水、擴大回收水使用

台1線台南鹽行路況多 地方要求客運臨時轉運站快施工

相關新聞

傳奇又回來了…車主4年繳71萬 抗議車占停車格再現

台南市中西區府前路台銀前停車格長期遭占用，車主在6輛車車頂設框架掛上抗議司法不公布條，4年來雖繳71萬元停車費，還雇工移...

台南下營市場迎接元宵 黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費

明天元宵節，台南市長黃偉哲今天清晨前往下營市場關心經營狀況，分送限量版「大展虹兔」元宵節紙雕小提燈給到市場消費民眾，祝福...

雲林大埤環狀步道 解決人車爭道

雲林縣大埤鄉民族、中正路等市區要道鄰近大埤國小、圖書館及衛生所等，車流量大，經常發生人車爭道險象環生，縣府協助鄉公所爭取...

獨立山至太平雲梯 聯絡道完工

銜接嘉義縣縣道162甲線梅山太平至竹崎紅南坑的聯絡道路改善工程完工，整平、拓寬並改善2處危險彎道、增設3處避車彎，護欄增...

台南城西焚化爐 更新BOT案簽約

台南城西垃圾焚化廠已達20年使用期限，市府推動焚化爐更新BOT案昨天簽約，投資金額72億元，預計2026年完工，每日可處...

黃偉哲要求市府節水擴大使用回收水 籲南高屏合作抗旱

水情吃緊，台南市長黃偉哲今天要求市府各單位啟動節水、擴大回收水使用。他表示，昨天在行政院會爭取中央支持南化水庫多元化水源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。