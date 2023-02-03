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黃偉哲要求市府節水擴大使用回收水 籲南高屏合作抗旱

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲要求市府各單位啟動節水、擴大回收水使用，努力節水、找水，南高屏合作，舒緩南部水情。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲要求市府各單位啟動節水、擴大回收水使用，努力節水、找水，南高屏合作，舒緩南部水情。圖／台南市政府提供

水情吃緊，台南市長黃偉哲今天要求市府各單位啟動節水、擴大回收水使用。他表示，昨天在行政院會爭取中央支持南化水庫多元化水源開發溢流堰工程，加上台南海水淡化廠及3座再生水廠陸續完工，從既有水源節約到新興水源開發，「政策雙管齊下，要確保民生及工商用水無虞」。

黃偉哲表示，台南去年11月水情就轉黃燈，但幸好因應得早，加上水稻田休耕，預估存水可到用到七、八月。台南有水庫、高雄有水源但無水庫，屏東則有更充沛的水源，期盼南高屏合作推動水資源政策，能更有效舒緩南部用水問題。

黃偉哲指出，台南去年底配合中央提前因應抗旱節水，民生用水夜間減壓供水、停止非必要用水，截至年底用在道路清洗、植栽澆灌的回收水的日平均使用量較2021年大旱時增加2700噸。

黃偉哲說，新水源開發在台南安平、永康及仁德3座再生水廠，預估2025年完工後每天可穩定供應6.3萬噸再生水，滿足南科產業用水需求。感謝中央支持水資源設施興建及改善，如台南海水淡化廠，全期每天可供20萬噸用水；南化水庫多元化水源開發溢流堰工程，可增加近1000萬噸庫容量，也獲得陳建仁院長的正面回應。

市府表示，台南已建置7處汙水下水道系統，普及率從19%一路提升至今近26.3％，各汙水下水道系統將陸續完工，能讓每一滴水更充分被運用。因應極端氣候旱澇不均，市府積極推動水資源政策建設，讓民生及工商用水更有餘裕，呼籲大家共同力行節約用水、度過旱期。

台南市長黃偉哲要求市府各單位啟動節水、擴大回收水使用，努力節水、找水，南高屏合作，舒緩南部水情。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲要求市府各單位啟動節水、擴大回收水使用，努力節水、找水，南高屏合作，舒緩南部水情。圖／台南市政府提供

台南市長 南化水庫 黃偉哲

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