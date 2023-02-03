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台南新榮民之家進度80% 預計下半年完工明年搬遷

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南新建的榮民之家建築工程進度已達80%，退輔會主委馮世寬今天特別南下視察。圖／台南市政府提供
台南新建的榮民之家建築工程進度已達80%，退輔會主委馮世寬今天特別南下視察。圖／台南市政府提供

台南新建的榮民之家建築工程進度已達80%，退輔會主委馮世寬今天特別南下視察，他指，近期營建市場出現缺工情形，榮家工程進度卻能超前不受影響，肯定市府團隊用心，盡快提供榮民一個舒適的生活空間，東區平實基地、永康區網寮北基地預計今年下半年即可完工。

市長黃偉哲表示，原有的榮家因建築結構老舊，為配合退輔會醫養合一政策及台南都市發展計畫，經協調評估將榮家與榮民服務處遷移至東區平實R7基地與永康區網寮北營區。新建的榮家緊鄰高雄榮民總醫院台南分院，提供醫療保健長照整合的「醫養合一」，並針對「人身安全」、「健康維護」、「使用便利」、「居家氛圍」等4大需求。

馮世寬說，新的台南榮家是全台第一座緊鄰醫院、位處便利市中心榮民之家，且建築外牆以活潑明亮的顏色，為生命注入活力，室內以團體家屋的設計手法，有客廳、餐廳等交誼場所，讓長者就像住在自己家。

市府工務局表示，遷建的榮家分為2處基地，平實基地新建「台南榮民之家」，提供長照服務，共450床的長照、養護和失智中心，其中長照及養護中心為便於照料住民生活起居，採用「簇群式照護單元」的配置方式；而失智中心採團體家屋的方式配置，可營造「家」的溫馨感。

網寮北基地建置「榮民健康服務園區」，提供有行動能力老者的安養服務，分為夫妻房和單人房2種房型共150床，也採用「簇群式聚落」模式配置。

台南榮家原位在東區文化中心附近，受限於原有建築配置及結構問題，已無法符合老人福利法設置的老人福利機構標準，以及無障礙居住生活等要求，退輔會斥資16.41億元遷建，由市府工務局代辦，2020年6月開工，平實基地預計今年7月完工，11月開始搬遷，12月底搬遷完成；網寮北基地今年10月完工，明年2月開始搬遷，4月搬遷完成。

台南新建的榮民之家建築工程進度已達80%，退輔會主委馮世寬今天特別南下視察。圖／台南市政府提供
台南新建的榮民之家建築工程進度已達80%，退輔會主委馮世寬今天特別南下視察。圖／台南市政府提供

榮民 台南 建築

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