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旅宿業輔導評比出爐 嘉市府榮獲特優

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府榮獲特優肯定，觀光新聞處長張婉芬（左二）代表受獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府榮獲特優肯定，觀光新聞處長張婉芬（左二）代表受獎。圖／嘉義市政府提供

交通部觀光局年度地方政府辦理旅宿業管理輔導績效考核評比，嘉義市政府是台灣本島唯一非六都榮獲特優的縣市，並與台北市、台南市、新北市、桃園市和連江縣政府並列特優。市府觀光新聞處處長張婉芬今天代表出席「2023觀光節慶祝大會」受獎。張婉芬表示，這項榮耀是交通部觀光局對嘉義市政府推展旅宿業的肯定。

觀新處長張婉芬表示，市府在2020年12月25日公告嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓有心從事民宿的民眾，有所依據來申請經營民宿，目前合法民宿已達11家，其中5家還取得「好客民宿」的殊榮，都是市府在推動旅宿業發展過程中重要的里程碑。此外，去年開啟民宿業輔導計畫，加強提升合法旅宿業服務品質；並針對未合法民宿業者積極輔導，改正各項未合法條件。同時，為保障消費者的權益，也加強連續裁處及取締稽核非法旅宿業，與2021年相比，2022年列管家數從81家大幅下降為31家，列管家數減少50家，多數已歇業或轉為合法旅宿。

張婉芬表示，去年市府針對防疫與振興，也都推出配套政策，繼補助旅宿業者防疫物資，也針對旅行業者每家補助1萬元，共同做好防疫工作；另配合交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼補助團體旅遊4千萬元，近3年累計加碼補助已突破1億元。即使疫情影響，嘉義市觀光產業依然繳出漂亮的成績單，根據財政部最新統計資料顯示，嘉義市住宿業營利事業銷售額去年1至10月較前年成長近3成。

交通部觀光局「111年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」評比是為使各縣市政府能積極輔導及管理旅館與民宿業，特於每年度辦理城市好旅宿評比作業。透過輔導績效考核小組對22縣市政府進行評比排序，以激勵地方政府加強管理、稽核與輔導旅館及民宿，期能提供消費者優質旅宿環境。嘉義市政府榮獲特優肯定，在22個受評比地方政府中，是台灣本島唯一非六都榮獲特優的縣市。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬代表出席受獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬代表出席受獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府榮獲特優肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府榮獲特優肯定。圖／嘉義市政府提供

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