快訊

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

影／美國領空發現疑似中國大陸間諜氣球 目擊者拍到影像了

台南城西垃圾焚化廠更新爐新建簽約 115年營運

中央社／ 台南3日電

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案今天簽約，預定投入新台幣72億元，新一代焚化廠預定民國115年營運，不僅每天處理垃圾提高至900公噸，且可成為再生能源發電廠。

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，台南市政府環保局長許仁澤、城西能源股份有限公司董事長周黎明今天在永華市政中心簽約。

台南市副市長趙卿惠指出，城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案是高金額投資，完工啟用後量能擴大，也降低市民對垃圾處理的疑慮，同時避免未來還要將垃圾運到其他縣市處理的窘況。

趙卿惠表示，城西新一代焚化廠預定115年營運，垃圾處理過程與量將更經濟及科技化，還會帶來用電回饋，加上周邊「水多多樂園」規劃轉型為全齡化共融公園、環境教育及地方創生場域，讓市民新增遊憩去處。

台南市政府發布新聞稿指出，城西新一代焚化廠將投入72億元，簽約後3年內完成興建，115年營運，屆時城西焚化爐每天將可處理900公噸垃圾。

另外，城西焚化廠更新爐將引進最新日本焚化爐技術，增設前處理分選系統，導入自動控制燃燒系統、採用高效能汽輪機等，提升整體發電效率，讓更新爐不僅處理垃圾，也讓焚化廠成為高效率發電廠。

目前營運中城西焚化爐，每天處理600公噸垃圾，防污設備相對老舊，更新爐處理量不只提高，更導入先進污染防制技術，自主降低各項污染，焚燒產生的氮氧化物、硫氧化物、氯化氫等，排放遠低於環保法規。

台南 焚化爐

延伸閱讀

投資高達72億 台南城西焚化爐更新BOT完成簽約 3年完工

台東焚化廠驗收通過今起燒垃圾 民眾錯愕！

台南市局處首長簽廉政公約 黃偉哲：市政清廉由我帶頭

南市府和成大醫院簽約合作 提升台南緊急救護量能

相關新聞

抗議中央不公平！張麗善今發表700字聲明 檢討統籌分配款

全台各縣市貧富不均，地方長期需賴中央補助，雲林縣長張麗善多次表達，希望中央檢討統籌分配款，今她再度喊話，建議中央將地方稅...

揮別交通沉痾 雲林這處市中心投千萬蓋「環狀步道」

雲林縣大埤鄉民族路、中正路等路段是市中心主要道路，鄰近大埤國小、圖書館及衛生所等單位，車流量大，但常發生汽機車與行人爭道...

北台南家扶學子沈姵薰感恩 手作餅乾參與郵局助學義賣

高職餐飲科二年級生沈姵薰受惠家扶助學希望工程升學，她想表達感謝，自製餅乾參加義賣，邀請大家參與家扶與郵局合辦的「助學義賣...

朴子醫院、敏惠醫專強強聯手照護沿海民眾 產學合作共創雙贏

嘉義縣衛福部朴子醫院院長賴仲亮，與敏惠醫護管理專科學校葉至誠，上午在朴子醫院簽訂產學合作備忘錄，立委蔡易餘到場見證，朴醫...

台1線台南鹽行路況多 地方要求客運臨時轉運站快施工

台一省道台南永康鹽行路段大客車停靠常塞車、車禍傷亡，市政府在永康區永運路、永康物流及轉運專區內建置永安轉運站即將發包。市...

斥資近4千萬 嘉義竹崎獨立山至梅山太平雲梯聯絡道完工

串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路完工，縣長翁章梁、立委陳明文今天前往到獨立山奉天岩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。