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日治「原台南刑務所木造建築群」 浴池遺構現身

中央社／ 台南3日電

位處台南市舊城核心的日治「原台南刑務所木造建築群」已開工修復，且在過程中發現完整「浴池」遺構，讓人更進一步了解當時獄政公務生活空間。

日治時期明治33年（1900年）台南刑務所在台南市中西區（晶英酒店一帶）設立後，當地刑務系統建築群始得興建，包括明治39年（1906年）至明治44年（1911年）宿舍區（已拆除）及始建於1924年至1945年間的直轄市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」等。

第二次世界大戰後，國民政府接管台灣，日治刑務機關成了台南監獄，獄政人員陸續進駐日治刑務建築群，直到1981年台南監獄遷移到歸仁區後，建築群開始荒廢；民國104年（2015年）台南市政府取得「原台南刑務所木造建築群」代管權，但建築群年久失修，外觀破爛，台南市政府去年4月開工修復。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，「刑務所浴場」因過度增建與裝修，修復前已損壞嚴重，修復團隊原認定「浴場」解體後空間與構造留存比例有限，卻意外發現完整男女湯浴池及池底小口磚、池壁磁磚、收邊轉角磚、舊有輸水管與水閥等，相當完整。

文資處認為刑務所「浴室」的發現，再搭配妥適解說系統，將有助於了解當時獄政公務空間與生活型態，相當有趣且具教育意義。

「原台南刑務所木造建築群」共分為三區5棟，分別是磚木造共構，俗稱典獄長宿舍的「所長宿舍」、雙併建築型制且留有棟札的「刑務所官舍」、武道練習場地的「刑務所要道館」、作為公共澡堂使用的「刑務所浴場」，及口字型配置的單身宿舍「刑務所合宿」。

「原台南刑務所木造建築群」鄰近「國定古蹟台南地方法院」，交相反映日治司法與獄政分權發展。「原台南刑務所木造建築群」修復總經費新台幣1億6000萬元，預定民國114年6月完工。

「原台南刑務所木造建築群」修復後，將和「國定古蹟台南地方法院」型塑司法園區，並雙向串聯「藍晒圖文創園區」、「台南美術館園區」與「孔廟文化園區」，打造更優質的文史觀光路境與場域。

台南美術館 建築

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