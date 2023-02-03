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元宵節應景食品檢驗 嘉市衛生局公布結果

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市衛生局針對元宵節應景食品進行檢驗，結果皆符合規定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局針對元宵節應景食品進行檢驗，結果皆符合規定。圖／嘉義市政府提供

為了維護民眾健康安全，嘉義市政府衛生局針對嘉義市飲冰品店、甜品店、超市、賣場等營業場所進行元宵節應景食品抽驗，檢驗結果均符合規定；民眾可到嘉義市政府衛生局、食安在嘉等相關網站查看抽驗元宵食品檢驗結果。

嘉義市衛生局表示，抽驗品項包括湯圓配料、湯圓、豆花、蔬菜等應景食品，檢驗項目有防腐劑12項（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸等）、甜味劑、農藥殘留等，檢驗結果都符合規定。

衛生局提醒，選購散裝湯圓時應注意製作場所、販賣區環境衛生，選擇包裝食品應注意是否有完整標示（廠商名稱、地址、電話、有效日期等）資訊及保存方式，切勿購買來路不明、過於鮮豔、白皙或口感過於Q彈的產品，同時呼籲業者應落實衛生自主管理，搓湯圓時要注意手部衛生，注意餡料及配料保存溫度（冷藏溫度攝氏0-7℃，冷凍溫度攝氏負18℃以下）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市售元宵湯圓外皮Q彈、內餡豐富，容易讓人一顆接一顆吃不停，一不小心熱量就爆表了，對於三高患者更是會引起血糖、血壓上升及增加腎臟負擔，加上糯米製品本身黏性高，消化功能較差的民眾應避免食用，以免造成腸胃不適，一般民眾在應景的當下，也要注意切勿攝取過量，建議可搭配蔬菜一起食用，補充膳食纖維，飯後適量運動，可幫助腸胃蠕動，促進消化，有益身體健康。若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢嘉義市政府衛生局食品藥物管理科05-2338267。

嘉義市衛生局針對元宵節應景食品進行檢驗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局針對元宵節應景食品進行檢驗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局針對元宵節應景食品進行檢驗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局針對元宵節應景食品進行檢驗。圖／嘉義市政府提供

衛生局 湯圓 嘉義

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