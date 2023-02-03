揮別交通沉痾 雲林這處市中心投千萬蓋「環狀步道」

雲林縣大埤鄉民族路、中正路等路段是市中心主要道路，鄰近大埤國小、圖書館及衛生所等單位，車流量大，但常發生汽機車與行人爭道，交通險象環生，對此縣府協助公所爭取中央經費，獲核定補助1560萬元施作「人本環境景觀改善工程」，縣長張麗善等人今至基地舉辦工程說明會及動土儀式，將建設環狀步道、改善道路品質，預計8月完工。

大埤鄉中正路、民族路等路段是大埤鄉的「門面」，周邊學校、圖書館、衛生機關及加油站、超商林立，生活機能佳，為地方的市中心，但既有道路功能不彰，尤其大埤國小校門口路段，上、下課時間常發生人車爭道，造成路況壅塞，龐大車流變得難以消化。

大埤鄉長林森寳表示，鄉公所向縣府提報盼改善，已獲內政部營建署前瞻計畫補助，將投入總經費1560萬元進行提升道路品質計畫，首要將大埤國小校門口圍牆內縮重建，拓寬既有通道，畫設候車接送空間，也連結校園周邊路段打造環狀通學步道。