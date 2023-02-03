北台南家扶學子沈姵薰感恩 手作餅乾參與郵局助學義賣

高職餐飲科二年級生沈姵薰受惠家扶助學希望工程升學，她想表達感謝，自製餅乾參加義賣，邀請大家參與家扶與郵局合辦的「助學義賣集愛行動」，讓更多和她一樣的弱勢學子能安心向學。

家住鹽水的沈姵薰有四名手足，父母親原以早餐攤車販售勉強維持生計，為增加收入應付子女的教育負擔也賣過甘草芭樂，但不堪疫情衝擊只好收攤，是政府列冊之低收入戶。

沈姵薰表示，自己學業成績並不出色，就讀國三時對升學茫然，幸有社工陪伴及學校提供技藝課程，一開始她其實沒有任何學習動力，但經師長鼓勵及家庭的影響，漸對餐飲較有興趣，但國中技藝競賽時並未如師長期待拿下獎項仍一度受挫，但老師沒有放棄她，激勵她更要勇於嘗試接受挑戰。

她付出更多心力學習，二年內考取五張丙級證照，去年八月更代表學校參與築夢盃中式麵點伴手禮競賽高中職組競賽獲得金牌，過程中也並非事事順利，其實老是做不好，一度懷疑自己而喪失信心，但「與其把時間浪費在難過上，不如增加練習次數為自己找生路」，心態改變了，也順利拿到烘焙食品西點蛋糕丙級證照，正準備烘焙西點、中式麵食、伴手禮三張乙級證照檢定，期待未來能成為專業烘焙師傅，製作健康、創意產品，讓吃到的人感到幸福，也協助改善家中經濟困境。

沈姵薰表明心意後，社工找來另五位同樣受助的學子一起手作，作了擠花餅亁、杏仁瓦片、蛋塔、奶酪，義賣價訂在20元-50元間，期待民眾能來捧場。社工感謝黑熊親子教室的馮文欣老師，主動提供場地，協助指導，並另外製作米蛋糕和杏仁千層酥贊助家扶義賣。