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朴子醫院、敏惠醫專強強聯手照護沿海民眾 產學合作共創雙贏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣衛福部朴子醫院與敏惠醫護管理專科學校雙方代表，在朴子醫院簽訂產學合作備忘錄，立委蔡易餘等人到場見證。圖／朴子醫院提供
嘉義縣衛福部朴子醫院與敏惠醫護管理專科學校雙方代表，在朴子醫院簽訂產學合作備忘錄，立委蔡易餘等人到場見證。圖／朴子醫院提供

嘉義縣衛福部朴子醫院院長賴仲亮，與敏惠醫護管理專科學校葉至誠，上午在朴子醫院簽訂產學合作備忘錄，立委蔡易餘到場見證，朴醫及敏惠結合雙方資源優勢，創造實習與就業互惠，發展產學合作特色，照護沿海民眾健康。

依據教育部「展翅計畫」，賴仲亮與葉至誠簽署產學合作備忘錄，敏惠醫專團隊由校長帶領曾瑞譙副院長、護理部張文軫主任、學務處張淑惠主任、技術合作處方焄蓮主任、教務處潘君茂老師出席，立委蔡易餘及服務處主任呂文正、台灣長照人才品管學謝文准理事長出席見證。

朴子醫院提供敏惠醫專護理科學生生活獎學金及畢業後就業保證，長期照顧與健康促進管理科學生實習期間，提供住宿、實習津貼比照員工薪資，讓學生熟讀書本理論後進入醫療院所實習與臨床選習，熟悉作業模式與產業新知，實習即就業，畢業後無縫接軌投入職場。

「學習在敏惠，就業在朴醫，強強聯手，培育留任專業人才，守護民眾健康」，賴仲亮說，與敏惠醫專建立長照深度合作模式，提供生活獎學金、實習津貼及住宿機制，減輕家長負擔，安心就學、就業，發展學生與護理及長照實習的產學合作特色，讓就讀護理及長照科沿海鄉親子弟，以後返鄉投入護理照護及長期照顧服務工作。

蔡易餘說，嘉縣全國老化比例居冠，朴子醫院秉持成為沿海地區民眾醫療保健守護願景，提供急慢性照護，設護理之家、日間照顧中心、社區長照C據點等長期照顧服務，朴醫與敏惠醫專簽立產學合作，對在地護理及長期照顧人力培育及留任，有重大意義。

嘉義縣衛福部朴子醫院院長賴仲亮（左），與敏惠醫護管理專科學校葉至誠（右）在朴子醫院簽訂產學合作備忘錄，立委蔡易餘（中）到場見證。圖／朴子醫院提供
嘉義縣衛福部朴子醫院院長賴仲亮（左），與敏惠醫護管理專科學校葉至誠（右）在朴子醫院簽訂產學合作備忘錄，立委蔡易餘（中）到場見證。圖／朴子醫院提供

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