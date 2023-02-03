台1線台南鹽行路況多 地方要求客運臨時轉運站快施工

台一省道台南永康鹽行路段大客車停靠常塞車、車禍傷亡，市政府在永康區永運路、永康物流及轉運專區內建置永安轉運站即將發包。市長黃偉哲今天視察，責成工程過渡時期先設臨時轉運站、解決交通問題，原預計3個月完成，當地3里里長要求加快、否則圍堵出入口，黃偉哲當場指示交通局與業者協調，至少提前1個半月完工。

黃偉哲表示，永康地區國道客運長年停靠中正南、北路邊上下車，干擾道路車流，乘客候車空間不足簡陋，因此市府規畫永安轉運站，就是希望紓解中正南路、中正北路、台一線車流，解決大客運停車與轉乘問題。

黃偉哲說，永安轉運站工程至少要一年，會先在鹽行重劃區設臨時轉運站，讓國道客運、公車等大型車輛先有轉運空間，讓台一線的交通單純化，減少事故發生，相關施工單位應全力趕工，盡可能縮短臨時轉運站的施工期程，早點完成，早點提升騎乘機車、或駕駛小型車輛的市民的用路安全。

交通局長王銘德表示，永安轉運站位於永康物流轉運專區永運路，利用「廣停」用地面積約0.5公頃，採環形車道設計維持運轉順暢，將有8席國道客運候車月台，並設置186席機車轉乘停車位。附近300公尺處另有一處停車場，提供105格小汽車格位，停車轉乘十分便利。另月台頂篷也會結合大型太陽能光電屋頂，符合綠能趨勢。

王銘德指出，「永安轉運站」完工後，和欣、統聯、國光等3家國道客運業者將全數進駐，並同時取消原來在中正北路沿線路邊各站位，徹底改善道路交通問題，大台南公車也將繞駛入內，可接駁至中西區、北區、安南、新市、善化、麻豆等週邊區域。