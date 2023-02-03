台1線台南鹽行路況多 地方要求客運臨時轉運站快施工
台一省道台南永康鹽行路段大客車停靠常塞車、車禍傷亡，市政府在永康區永運路、永康物流及轉運專區內建置永安轉運站即將發包。市長黃偉哲今天視察，責成工程過渡時期先設臨時轉運站、解決交通問題，原預計3個月完成，當地3里里長要求加快、否則圍堵出入口，黃偉哲當場指示交通局與業者協調，至少提前1個半月完工。
黃偉哲表示，永康地區國道客運長年停靠中正南、北路邊上下車，干擾道路車流，乘客候車空間不足簡陋，因此市府規畫永安轉運站，就是希望紓解中正南路、中正北路、台一線車流，解決大客運停車與轉乘問題。
黃偉哲說，永安轉運站工程至少要一年，會先在鹽行重劃區設臨時轉運站，讓國道客運、公車等大型車輛先有轉運空間，讓台一線的交通單純化，減少事故發生，相關施工單位應全力趕工，盡可能縮短臨時轉運站的施工期程，早點完成，早點提升騎乘機車、或駕駛小型車輛的市民的用路安全。
交通局長王銘德表示，永安轉運站位於永康物流轉運專區永運路，利用「廣停」用地面積約0.5公頃，採環形車道設計維持運轉順暢，將有8席國道客運候車月台，並設置186席機車轉乘停車位。附近300公尺處另有一處停車場，提供105格小汽車格位，停車轉乘十分便利。另月台頂篷也會結合大型太陽能光電屋頂，符合綠能趨勢。
王銘德指出，「永安轉運站」完工後，和欣、統聯、國光等3家國道客運業者將全數進駐，並同時取消原來在中正北路沿線路邊各站位，徹底改善道路交通問題，大台南公車也將繞駛入內，可接駁至中西區、北區、安南、新市、善化、麻豆等週邊區域。
永安轉運站新建工程總經費約4,900萬元，除自籌爭取中央補助4,165萬元。預計上半年發包動工，明年5月完成主體工程，8月完成太陽能光電屋頂能在明年第3季啟用。市府先在鄰近「廣停19」用地設置臨時轉運站，因為地方關注，各黨派市議員全部到場關切。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言