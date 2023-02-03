斥資近4千萬 嘉義竹崎獨立山至梅山太平雲梯聯絡道完工

串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路完工，縣長翁章梁、立委陳明文今天前往到獨立山奉天岩視察並聽取建設處簡報；另知名梅山太平老街，也將在今年4月進行管線地下化及人行道改善工程，預計於今年底完工。

嘉義竹崎獨立山國家步道是與森林鐵道相依的登山步道，一直是山友、鐵道迷、觀光旅客朝聖景點，而梅山太平雲梯已成全台知名必訪旅遊景點，串聯兩點的太平至紅南坑聯絡道改善工程，在地方居民期盼下完工；春節外地遊子返鄉及登山遊客見此改善，感動直呼，回家、登山的路更安全更好走。

建設處長郭良江表示，縣府透過立委陳明文向內政部營建署爭取到「梅山太平至竹崎紅南坑」縣道162甲線前瞻提升道路品質計畫，總經費4500萬元，補助工程發包3910萬元，總長4.6公里，已於去年12月完工。

郭良江指出，該路段除燙平道路及道路拓寬，也改善危險彎道2處、增設避車彎3處，為提高夜間行駛安全，護欄增設反光貼片警示達28處，提升梅山及竹崎地區民眾、遊客行車安全及便利性。

翁章梁表示，嘉義縣山區道路非常多，過去扮演產業的功能，現今山區道路則扮演重要的觀光角色，尤其在獨立山這段是登山者、觀光客熱門路線，整頓此路段提高安全，也讓2村居民連結更方便。

建設處指出，為維護太平老街及雲梯觀光遊客人行安全及觀光品質，再向內政部營建署爭取前瞻，核定「嘉義縣梅山鄉太平老街管線地下化暨人行串連工程」，串聯太平雲梯遊客服務中心至太平老街安全人行空間，預計今年底完工。

翁章梁說，爭取到太平老街管線地下化暨人行串連工程，工成經費達1246萬元，預定3月底發包，今年底完工；近年太平雲梯及老街帶動周遭旅遊，把交通作好、能量擴大延伸，達到養身健康旅遊在嘉義。

陳明文說，路通人才能夠進來，才能讓整個山區經濟活絡，除完成地方長期期待通往獨立山路線改善外，包括162甲36彎道路拓寬改善也完成，未來也將爭取151-1往碧湖路段道路改善。