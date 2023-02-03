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斥資近4千萬 嘉義竹崎獨立山至梅山太平雲梯聯絡道完工

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路改善完工，地方居民有感更安全便利。記者呂慧瑜／攝影
串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路改善完工，地方居民有感更安全便利。記者呂慧瑜／攝影

串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路完工，縣長翁章梁、立委陳明文今天前往到獨立山奉天岩視察並聽取建設處簡報；另知名梅山太平老街，也將在今年4月進行管線地下化及人行道改善工程，預計於今年底完工。

嘉義竹崎獨立山國家步道是與森林鐵道相依的登山步道，一直是山友、鐵道迷、觀光旅客朝聖景點，而梅山太平雲梯已成全台知名必訪旅遊景點，串聯兩點的太平至紅南坑聯絡道改善工程，在地方居民期盼下完工；春節外地遊子返鄉及登山遊客見此改善，感動直呼，回家、登山的路更安全更好走。

建設處長郭良江表示，縣府透過立委陳明文向內政部營建署爭取到「梅山太平至竹崎紅南坑」縣道162甲線前瞻提升道路品質計畫，總經費4500萬元，補助工程發包3910萬元，總長4.6公里，已於去年12月完工。

郭良江指出，該路段除燙平道路及道路拓寬，也改善危險彎道2處、增設避車彎3處，為提高夜間行駛安全，護欄增設反光貼片警示達28處，提升梅山及竹崎地區民眾、遊客行車安全及便利性。

翁章梁表示，嘉義縣山區道路非常多，過去扮演產業的功能，現今山區道路則扮演重要的觀光角色，尤其在獨立山這段是登山者、觀光客熱門路線，整頓此路段提高安全，也讓2村居民連結更方便。

建設處指出，為維護太平老街及雲梯觀光遊客人行安全及觀光品質，再向內政部營建署爭取前瞻，核定「嘉義縣梅山鄉太平老街管線地下化暨人行串連工程」，串聯太平雲梯遊客服務中心至太平老街安全人行空間，預計今年底完工。

翁章梁說，爭取到太平老街管線地下化暨人行串連工程，工成經費達1246萬元，預定3月底發包，今年底完工；近年太平雲梯及老街帶動周遭旅遊，把交通作好、能量擴大延伸，達到養身健康旅遊在嘉義。

陳明文說，路通人才能夠進來，才能讓整個山區經濟活絡，除完成地方長期期待通往獨立山路線改善外，包括162甲36彎道路拓寬改善也完成，未來也將爭取151-1往碧湖路段道路改善。

太平村長嚴清雅表示，旅外國人及外地遊子春節返鄉，對整體山區道路的全面改善相當有感，感謝翁縣長及陳立委大力支持，讓太平成為國際上受關注的觀光景點，未來竹崎觀音瀑布往梅山的聯外道路也僅剩2.5公里，盼縣府重視盡速打通。

串聯梅山太平雲梯及竹崎獨立山的太平至紅南坑聯絡道完工，縣長翁章梁（右1）、立委陳明文（右4）今前往獨立山奉天岩視察，太平村長嚴清雅（左2）表達感謝。記者呂慧瑜／攝影
串聯梅山太平雲梯及竹崎獨立山的太平至紅南坑聯絡道完工，縣長翁章梁（右1）、立委陳明文（右4）今前往獨立山奉天岩視察，太平村長嚴清雅（左2）表達感謝。記者呂慧瑜／攝影
串聯梅山太平雲梯及竹崎獨立山兩點的太平至紅南坑聯絡道改善工程完工，縣長翁章梁、立委陳明文今前往獨立山奉天岩視察。記者呂慧瑜／攝影
串聯梅山太平雲梯及竹崎獨立山兩點的太平至紅南坑聯絡道改善工程完工，縣長翁章梁、立委陳明文今前往獨立山奉天岩視察。記者呂慧瑜／攝影
串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路完工，地方居民有感更安全便利。記者呂慧瑜／攝影
串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路完工，地方居民有感更安全便利。記者呂慧瑜／攝影
串聯梅山太平雲梯及竹崎獨立山兩點的太平至紅南坑聯絡道改善工程完工，縣長翁章梁、立委陳明文今前往獨立山奉天岩視察。記者呂慧瑜／攝影
串聯梅山太平雲梯及竹崎獨立山兩點的太平至紅南坑聯絡道改善工程完工，縣長翁章梁、立委陳明文今前往獨立山奉天岩視察。記者呂慧瑜／攝影

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