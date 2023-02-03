林鐵DL-34機關車抵英國 當地鐵道迷直呼Beast
具523匹馬力的阿里山林鐵DL-34機關車，去年底啟程至英國威爾斯普蘭菲爾鐵道擔任「觀光大使」，經1個月遠渡9971公里近日抵達威爾斯，當地鐵道迷看到如此有力的DL-34直呼Beast。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天表示，去年11月底啟程前往英國威爾普蘭菲爾鐵道擔任「觀光大使」的DL-34柴油機關車，歷經1個多月的航程，遠渡9971公里，終於在台灣時間2月1日晚間8時抵達普蘭菲爾鐵道。
周恆凱說，DL-34抵達時，由同樣遠渡英國的台糖德馬175柴油機車牽引至檢修區。最大出力523匹馬力的DL-34在威爾斯當地的窄軌鐵路上，可說是罕見，當地鐵道迷看到DL-34時，直呼Beast。
周恆凱表示，阿里山林鐵與英國威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair Light Railway）2017年締結姊妹鐵路，4年前協商安排林鐵DL-34機關車至威爾斯行駛，突破很多法規障礙，也經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，去年11月底終於啟程前往英國擔任「觀光大使」。
周恆凱指出，紅色DL-34機關車預計在威爾普蘭菲爾鐵路上行駛3年。期待DL-34快點檢修完成，在威爾斯的草原上看到來自台灣一抹紅。
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