媽祖無人機高空秀首度亮相 「元宵暝」到朝天宮精彩鬧元宵

雲林縣北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」元宵系列活動將於明晚登場，除了5大燈區光影藝術、旋轉馬等獨特水影花燈，還有千人提燈踩街遊行、元宵晚會等精彩節目同步燈場，列屬國內三大炮的北港媽祖也將出巡犁轎慶元宵，最特別的是媽祖飛天無人機高空秀也將首度登場，明晚元宵暝到朝天宮感受古早味結合科技的鬧元宵，保證不虛此行。

北港是國內花燈原鄉，朝天宮的百年元宵花燈，將於明晚在朝天宮廟埕舉行晚會啟燈，並抽出福袋純金媽祖幸運得主，朝天宮董事長蔡咏鍀說，由打造美國自由女神燈光的世界級燈光師周鍊為朝天宮親自設計的投燈，讓國內最具媽祖廟建築代表的朝天宮本身成為元宵主燈。

此外，在廟週包括北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、暗街仔巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區也設有燈區，其中水道頭園區打造光雕投影等10處展燈區，有國際大師蔡爾平的大作，也有水影彩燈，更有最獨特的彩燈旋轉馬，是最具浪漫的燈區，園區更設有燈會市集與廟前老街相互呼應。

蔡咏鍀表示，除了賞燈，也有驚喜高空煙火秀，同時媽祖也將出巡賜福遶境，和鹽水蜂炮、炸寒單爺列屬台灣3大炮的北港媽祖犁轎也將登場；今年更首度結合科技引進聖母無人機隊，表演精彩的媽祖飛天無人機高空秀，透過科技無人機操作，在夜空中排列出媽祖神像、千里眼、順風耳將軍，還有朝天宮廟景及正殿的年香火，甚至連千萬元打造的祖媽神轎也將升空，圖騰多樣變化無窮。