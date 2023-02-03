快訊

確診死亡病例破百例 羅一鈞曝這原因

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建 上下游興設2便橋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市軍輝橋跨越八掌溪擔負嘉義縣市重要交通樞紐，由於橋樑老舊等，將進行改建。記者李宗祐／攝影
嘉義市軍輝橋跨越八掌溪擔負嘉義縣市重要交通樞紐，由於橋樑老舊等，將進行改建。記者李宗祐／攝影

嘉義市軍輝橋跨越八掌溪擔負嘉義縣市重要交通樞紐，由於橋樑老舊、橋墩裸露及無法滿足現今河川治理等，將進行改建；公路局五區工程處表示，軍輝橋交通流量頻繁，為因應改建工程，於上下游各興設1座便橋，採單向通車。

軍輝橋橋齡逾40年，歷經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，橋墩裸露、通洪斷面無法滿足現今河川治理計畫要求，為守護民眾用路安全，嘉義市政府與交通部公路總局第五區養護工程處等多個單位共同努力爭取「台18線軍輝橋改建工程」，計畫經費9.70億元，預計明年10月完工。

軍輝橋擔負嘉義市縣市中埔鄉、阿里山及水上鄉交通樞紐又與可串接台82線東西向快速公路、國3，橋梁地位非常重要，一但封橋改建勢必造成縣市交通紛亂，因此，在拆除舊橋重建之前，興設臨時便橋，但因為交通流量大，五工處採上下游各興設1座便橋，並採取單向通車方式。

五工處長郭清水表示，2座便橋主體工程完成後還有管線遷移等工程，舊橋預計在今年4、5月拆除前會開放便橋通行，屆時請用路人配合行車讓改建工程順利進行。

市府表示，改建後軍輝橋長度295公尺，寬度25公尺，橋梁主跨長度達84公尺直接跨越深槽河道，未來軍輝橋雙側仍有2.5米寬人行道，也設置了3米寬中央分隔帶，藉以規劃偏心左轉專用道，車流不再回堵、減少交通事故、提升用路安全。

興建中的下游便橋。記者李宗祐／攝影
興建中的下游便橋。記者李宗祐／攝影
左為下游便橋，右為軍輝橋。記者李宗祐／攝影
左為下游便橋，右為軍輝橋。記者李宗祐／攝影
興建中的上游便橋。記者李宗祐／攝影
興建中的上游便橋。記者李宗祐／攝影
「台18線軍輝橋改建工程」，預計明年10月完工。記者李宗祐／攝影
「台18線軍輝橋改建工程」，預計明年10月完工。記者李宗祐／攝影

嘉義 流量 人行道

延伸閱讀

影／民眾驚！中都溼地公園裸露土方竟夾雜營建廢棄物

春雨不來嘉義水情吃緊 仁義潭蘭潭蓄水跌破5成

邱偲琹嘆「裸露、生病」被定型 新年喊：好想談戀愛！

嘉義交流道4連環車禍 平面2車遭掉落欄桿擊中

相關新聞

朴子醫院、敏惠醫專強強聯手照護沿海民眾 產學合作共創雙贏

嘉義縣衛福部朴子醫院院長賴仲亮，與敏惠醫護管理專科學校葉至誠，上午在朴子醫院簽訂產學合作備忘錄，立委蔡易餘到場見證，朴醫...

台1線台南鹽行路況多 地方要求客運臨時轉運站快施工

台一省道台南永康鹽行路段大客車停靠常塞車、車禍傷亡，市政府在永康區永運路、永康物流及轉運專區內建置永安轉運站即將發包。市...

斥資近4千萬 嘉義竹崎獨立山至梅山太平雲梯聯絡道完工

串聯嘉義縣熱門景點竹崎鄉獨立山至梅山鄉太平雲梯2大觀光風景區的聯絡道路完工，縣長翁章梁、立委陳明文今天前往到獨立山奉天岩...

媽祖無人機高空秀首度亮相 「元宵暝」到朝天宮精彩鬧元宵

雲林縣北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」元宵系列活動將於明晚登場，除了5大燈區光影藝術、旋轉馬等獨特水影花燈，還有千人提燈踩...

嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建 上下游興設2便橋

嘉義市軍輝橋跨越八掌溪擔負嘉義縣市重要交通樞紐，由於橋樑老舊、橋墩裸露及無法滿足現今河川治理等，將進行改建；公路局五區工...

16廢棄車停東寧路遭貼單 台南這2處車輛霸占停車格居冠

台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府近日接獲檢舉，貼單要求車主限期1周移走，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。