嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建 上下游興設2便橋

嘉義市軍輝橋跨越八掌溪擔負嘉義縣市重要交通樞紐，由於橋樑老舊、橋墩裸露及無法滿足現今河川治理等，將進行改建；公路局五區工程處表示，軍輝橋交通流量頻繁，為因應改建工程，於上下游各興設1座便橋，採單向通車。

軍輝橋橋齡逾40年，歷經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，橋墩裸露、通洪斷面無法滿足現今河川治理計畫要求，為守護民眾用路安全，嘉義市政府與交通部公路總局第五區養護工程處等多個單位共同努力爭取「台18線軍輝橋改建工程」，計畫經費9.70億元，預計明年10月完工。

軍輝橋擔負嘉義市縣市中埔鄉、阿里山及水上鄉交通樞紐又與可串接台82線東西向快速公路、國3，橋梁地位非常重要，一但封橋改建勢必造成縣市交通紛亂，因此，在拆除舊橋重建之前，興設臨時便橋，但因為交通流量大，五工處採上下游各興設1座便橋，並採取單向通車方式。

五工處長郭清水表示，2座便橋主體工程完成後還有管線遷移等工程，舊橋預計在今年4、5月拆除前會開放便橋通行，屆時請用路人配合行車讓改建工程順利進行。