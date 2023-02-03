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驚！嘉義樹木園小溪出現蜈蚣籠 多隻烏龜誤入陷阱慘死

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供
有名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供

日治時期建置逾百年的嘉義市樹木園，林相茂密、還有小溪等，生態豐富，每天有逾千民眾入園運動休閒，有名保育人士日前到樹木園，驚見小溪有多隻烏龜，被籠子困住，她趕緊搶救，但有2隻只剩下龜殼，為避免烏龜誤入陷阱遭濫捕，請管理單位加強巡護。

保育人士說，她日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動，希望牠還活著，之前有看到類似的籠子，沒有想到有動物生命被困在裡面，需要被拯救，她打不開籠子，手上沒工具，只好用力扯開籠子原有破洞。

保育人士表示，放置蜈蚣籠捉目標很可能就是斑龜，非魚蝦，斑龜又名長尾龜，成年個體體長約20至30公分，主要分布台灣、越南及大陸沿海，是常見寵物龜，斑龜並非野生動物保育法規範的保育類物種，但在IUCN國際自然保育聯盟紅皮書已把斑龜列為極危等級。

保育人士請教生態專家，斑龜困住不是問題，問題是這種抓魚蜈蚣籠，多半都沉底，甲質層都掉了，至少死超過1周，通常捕魚的人，為抓量多一點，通常都會放好幾天，多放幾天慘的就是龜、鱉、蛇了。

樹木園管理單位林業試驗所中埔研究中心說，園區範圍大，疑有人利用夜間在小溪放置籠子捕捉，造成烏龜誤入陷阱，會馬上巡溪清除，魚、龜都不是研究中心放養，疑有人放生棄養，查獲置放籠子行為人不易，一旦查獲或有人檢舉查到，會依法處置。嘉市府建設處說，發現違反濫捕野生動物等違反野生動物保育法行為，可通報建設處農牧科查處。

有名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供
有名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供
有 名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供
有 名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供
有名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供
有名保育人士日前到樹木園，發現樹木園小溪上游，有多隻烏龜被籠子困住，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動。圖／保育人士提供

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