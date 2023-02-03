16廢棄車停東寧路遭貼單 台南這2處車輛霸占停車格居冠

台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府近日接獲檢舉，貼單要求車主限期1周移走，若在公告時間內無人清理、認領，將依廢棄物拆解處置，而市區停車格最常遭大量占用的屬台南車站、成大醫院周邊，導致許多民眾要找路邊停車格困難重重，市府除定期「清除」，也呼籲民眾要有公德心。

台南市環保局表示，都有定期派員巡查各地廢棄車輛占用停車格情形，去年發出3959張廢棄車輛清理通知書，其中汽車623張、機車1418張、腳踏車1918張，但有2598輛車未自行移除，由市府移置拖吊。據統計，市區占用路邊停車格的情況以台南車站前後站、成大醫院附近最嚴重，大部分是腳踏車，其次為機車，即使市府一再貼單祭處置，違規占用仍頻傳。

若是車體破損已明顯達無法行駛，就會認定為廢棄車，貼出廢棄車輛清理通知書，限期1周清理完成，逾期未清者，環保局會先行移置到廢棄車輛貯存場存放，經公告1個月仍無人認領，則依廢棄物拆解處理。另外，若未符合廢棄車條件，但沒有牌照，即轉由警察局處理。

林姓機車族說，她每次到台南車站後站停機車，靠近車站的車格一位難求，有的機車甚至會違停在單車格內，後來她乾脆放棄一格一格慢慢找，直接停在靠近小東路的車格，「要走比較遠，但可省下找車位時間」。

16輛外觀汙穢、破損不堪的機車、腳踏車停在東寧路機車格上，昨天整排都被貼單，附近店家表示，這些車輛已停放許久，車子都鋪滿厚厚的塵土，明顯都沒人移動行駛，霸占不走，真正有停車需求的人就必須將車輛停放到旁邊的車格。