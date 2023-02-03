快訊

月經愛愛更易高潮是真的！性學博士許藍方授「性高潮秘訣」3關鍵

緬甸政變兩年：專訪被軍方性侵的記者

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16廢棄車停東寧路遭貼單 台南這2處車輛霸占停車格居冠

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府貼單限期1周移走。記者鄭維真／攝影
台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府貼單限期1周移走。記者鄭維真／攝影

台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府近日接獲檢舉，貼單要求車主限期1周移走，若在公告時間內無人清理、認領，將依廢棄物拆解處置，而市區停車格最常遭大量占用的屬台南車站、成大醫院周邊，導致許多民眾要找路邊停車格困難重重，市府除定期「清除」，也呼籲民眾要有公德心。

台南市環保局表示，都有定期派員巡查各地廢棄車輛占用停車格情形，去年發出3959張廢棄車輛清理通知書，其中汽車623張、機車1418張、腳踏車1918張，但有2598輛車未自行移除，由市府移置拖吊。據統計，市區占用路邊停車格的情況以台南車站前後站、成大醫院附近最嚴重，大部分是腳踏車，其次為機車，即使市府一再貼單祭處置，違規占用仍頻傳。

若是車體破損已明顯達無法行駛，就會認定為廢棄車，貼出廢棄車輛清理通知書，限期1周清理完成，逾期未清者，環保局會先行移置到廢棄車輛貯存場存放，經公告1個月仍無人認領，則依廢棄物拆解處理。另外，若未符合廢棄車條件，但沒有牌照，即轉由警察局處理。

林姓機車族說，她每次到台南車站後站停機車，靠近車站的車格一位難求，有的機車甚至會違停在單車格內，後來她乾脆放棄一格一格慢慢找，直接停在靠近小東路的車格，「要走比較遠，但可省下找車位時間」。

16輛外觀汙穢、破損不堪的機車、腳踏車停在東寧路機車格上，昨天整排都被貼單，附近店家表示，這些車輛已停放許久，車子都鋪滿厚厚的塵土，明顯都沒人移動行駛，霸占不走，真正有停車需求的人就必須將車輛停放到旁邊的車格。

環保局表示，昨天已針對這些車輛貼出清理通知單，要求車主2月9日上午11點前移走，若都沒人清理、認領，將會拆解處置。

台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府貼單限期1周移走。記者鄭維真／攝影
台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府貼單限期1周移走。記者鄭維真／攝影

腳踏車 成大醫院

延伸閱讀

專用車格時常被占用！新版婦幼車證增2大資訊供查、違者最高罰1200元

婦人3年奔走把機械車位變平面 突破困難省下上千萬代金

台東焚化廠驗收通過今起燒垃圾 民眾錯愕！

高雄市焚化爐底碴化「變身」為再生粒料 製迷你文創商品

相關新聞

16廢棄車停東寧路遭貼單 台南這2處車輛霸占停車格居冠

台南市東寧路16輛機車、腳踏車因長期占用路邊機車格，且外觀破損、汙穢不堪，市府近日接獲檢舉，貼單要求車主限期1周移走，若...

投資高達72億 台南城西焚化爐更新BOT完成簽約 3年完工

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案成功招商，今天完成簽約，環保局長許仁澤指出預計今年上半年可動工，簽約後3年內完成...

獅子會豪助1萬美元買這些救災利器 助消防守護雲林山區

雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊成立2年多，但因山域救災及特種災害搶救裝備不足，經向國際獅子會爭取，今獲1萬美元添購特種災害...

影／樂團卡司強！縣長獻唱 鼓手財經處長 貝斯手是鄉長

台東縣政府昨晚辦春酒團拜，邀請樂團演唱，表演前，縣長饒慶鈴致詞「據傳有一級主管在外兼職，請政風調查」，隨即由縣府財經處長...

水情嚴峻 嘉市蘭潭音樂噴泉即日起暫停演出

入冬以來降雨量稀少，仁義潭與蘭潭水庫水位僅剩四成五，水情嚴峻，其中蘭潭水庫水位為68.4公尺，已接近噴泉正常展演水位68...

台南春節觀光人潮帶動商機 購物節每日發票登錄近億元

人潮就是錢潮，台南市春節期間推出一系列活動，有觀光工廠8大旅遊嘉年華路線、各風景區、商圈及燈會活動等共超過千萬次遊客走訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。