投資高達72億 台南城西焚化爐更新BOT完成簽約 3年完工

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案成功招商，今天完成簽約，環保局長許仁澤指出預計今年上半年可動工，簽約後3年內完成興建，2026年完工，屆時城西焚化爐每日將可處理900噸垃圾，妥善處理轄內生活廢棄物。 市長黃偉哲期許工程如期如質完工，以紓解台南垃圾問題。

黃偉哲表示，目前南市永康和城西兩座焚化廠每日廢棄物處理量能剩 1200噸，其中城西焚化爐原本可處理900噸，目前效能只剩600噸，城西焚化爐更新爐完工後可處理紓緩垃圾問題，且除南科有焚化爐，南市工業區越來越多都沒有自有焚化爐，未來也可付費進場協助業者處理廢棄物問題。

許仁澤與城西能源股份有限公司董事長周黎明代表雙方進行簽約儀式，副市長趙卿惠蒞臨見證，趙卿惠表示，城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案投資金額72億，市長黃偉哲相當重視，從廉政平台監督，透過公開透明的方式，一直到評選出由城西能源得標，並要求該公司在台南設立公司，台南市才能有稅收。

趙卿惠說，城西垃圾焚化廠更新爐未來垃圾處理量將從19萬噸增高為29萬噸，提早準備可以避免將來需要外縣市協助處理的窘況，完工營運後的更新爐，也是一座發電效率25%以上的再生能源發電廠，還會帶來用電的回饋，以及包括周邊的「水多多樂園」規畫轉型為全齡化共融公園、環境教育及地方創生場域，讓民眾新增遊憩去處。

環保局表示，城西焚化爐營運至今超過20年，設備老舊，每日僅能處理600公噸的垃圾，已難負荷隨著經濟成長大量增加的垃圾。環保局規畫興建新一代的焚化廠，並採BOT招商。此案經多任環保局長努力終於開花。

周黎明表示，更新爐將引進最新的日本焚化爐技術，除增設前處理分選系統，同時導入自動控制燃燒系統、採用高效能汽輪機等以提升整體發電效率。更新爐也訂定了最嚴格之排放標準，兼顧環境永續及節能減碳，讓更新爐不只是焚化廠，更是彙集環境教育、生態遊憩之亮眼地標。