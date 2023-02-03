聽新聞
test
0:00 / 0:00
獅子會豪助1萬美元買這些救災利器 助消防守護雲林山區
雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊成立2年多，但因山域救災及特種災害搶救裝備不足，經向國際獅子會爭取，今獲1萬美元添購特種災害搶救用裝備器材供草嶺救災使用，縣長張麗善代表受贈，盼提高山區救災效率。
張麗善今天在消防局主持國際獅子會300-D1區捐贈雲林縣義勇消防總隊救災設備典禮，感謝總監施松吉召集獅友一同為家鄉盡心盡力。
去年度草嶺地區發生3件重大山域救援事件，一是民眾對山區步道不熟，迷失在嘉南雲峰步道，警義消人員和熱心民眾兵分三路搜救；一是民眾在幽情谷步道行走時跌倒受困，當時滂沱大雨，救援增難度，靠人員接力揹負下山送醫。
另還有一件是民眾在古坑清水溪支線溪谷，因溯溪溪降不慎跌落岸邊，墜落約15公尺，頭部撕裂傷、頸椎及腰椎疼痛無法行走，經吊掛才脫困；凸顯山區救難難度。
消防局長林文山說，這筆基金共採購4個「SLIX100捲式擔架」、28個「防水背包」、2副「TripleA全身吊帶」、10組無線電通信設備，1組充電式環場照明燈；其中，捲式擔架比一般鋁制擔架輕便好收納，更重要的是用於山區吊掛，搭配其他配備，提升山區救災效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言