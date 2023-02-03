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獅子會豪助1萬美元買這些救災利器 助消防守護雲林山區

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國際獅子會300-D1區今見證基金添購雲林縣消防一批裝備器材儀式，縣長張麗善（前六）代表致謝。記者陳苡葳／攝影
國際獅子會300-D1區今見證基金添購雲林縣消防一批裝備器材儀式，縣長張麗善（前六）代表致謝。記者陳苡葳／攝影

雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊成立2年多，但因山域救災及特種災害搶救裝備不足，經向國際獅子會爭取，今獲1萬美元添購特種災害搶救用裝備器材供草嶺救災使用，縣長張麗善代表受贈，盼提高山區救災效率。

張麗善今天在消防局主持國際獅子會300-D1區捐贈雲林縣義勇消防總隊救災設備典禮，感謝總監施松吉召集獅友一同為家鄉盡心盡力。

去年度草嶺地區發生3件重大山域救援事件，一是民眾對山區步道不熟，迷失在嘉南雲峰步道，警義消人員和熱心民眾兵分三路搜救；一是民眾在幽情谷步道行走時跌倒受困，當時滂沱大雨，救援增難度，靠人員接力揹負下山送醫。

另還有一件是民眾在古坑清水溪支線溪谷，因溯溪溪降不慎跌落岸邊，墜落約15公尺，頭部撕裂傷、頸椎及腰椎疼痛無法行走，經吊掛才脫困；凸顯山區救難難度。

消防局長林文山說，這筆基金共採購4個「SLIX100捲式擔架」、28個「防水背包」、2副「TripleA全身吊帶」、10組無線電通信設備，1組充電式環場照明燈；其中，捲式擔架比一般鋁制擔架輕便好收納，更重要的是用於山區吊掛，搭配其他配備，提升山區救災效率。

雲林縣消防局山域救災及特種災害搶救裝備不足，今獲國際獅子會1萬美元添購裝備器材，將供草嶺救災使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局山域救災及特種災害搶救裝備不足，今獲國際獅子會1萬美元添購裝備器材，將供草嶺救災使用。記者陳苡葳／攝影

獅子會 草嶺 雲林

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