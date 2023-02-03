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影／樂團卡司強！縣長獻唱 鼓手財經處長 貝斯手是鄉長
台東縣政府昨晚辦春酒團拜，邀請樂團演唱，表演前，縣長饒慶鈴致詞「據傳有一級主管在外兼職，請政風調查」，隨即由縣府財經處長章正文，及大武鄉長黃建賓等人共組樂團登台演唱多曲目，全場high到最高點；章正文坦言組樂團是「圓年輕夢想」享受音樂。
饒慶鈴昨晚在春酒團拜致詞中，先說明府內新人事布局，並介紹建設處長蔡勝雄、文化處長李吉崇等新團隊，饒話鋒一轉隨即提醒政風，「傳一級主管在外兼職，應仔細調查」，當眾人尚在納悶、猜測縣長說的是誰，章正文等人所組樂團隨即上台，台下歡呼聲四起、笑聲不斷，饒慶鈴也受邀上場獻唱。
58歲的章正文表示，從國中時就喜歡音樂、彈吉他，後來在軍樂隊學會打鼓，讀大專時也跟著同學們玩樂團，樂團一直是夢想，但為了讀書、工作幾乎放棄，5年前他想工作穩定了，應該可以圓年輕時組樂團演出夢想，就找幾個伙伴組「峰之巔樂團」參加比賽。
「每次都拿第2名！」章正文說，這個樂團平常除練歌，就是參加音樂比賽，大概年紀大了，每次最好成績都是拿到第2名，但每一次得獎都讓大家開心。
他說，最近縣長邀請他們，有機會多上台表演，又增加貝斯手「阿賓」黃建賓，及寶桑基金會陳世賢等人，大家都喜歡音樂，利用空閒時間一起練歌、享受玩樂團的快樂，真的是為自己圓夢。
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