水情嚴峻 嘉市蘭潭音樂噴泉即日起暫停演出

入冬以來降雨量稀少，仁義潭與蘭潭水庫水位僅剩四成五，水情嚴峻，其中蘭潭水庫水位為68.4公尺，已接近噴泉正常展演水位68公尺的警戒標準，嘉義市政府表示，為避免水位過低，音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及因擾動泥沙影響水質，蘭潭音樂噴泉定於今天起，暫停水舞表演，並於現場張貼告示說明，請遊客多多體諒。

嘉義市政府觀新處表示，暫停演出期間將進行設備器材年度保養，以利延長噴泉設施使用年限，提供更優質穩定的水舞演出，重新啟動展演時間將視水位恢復狀況另行公告。市府也籲請民眾節約用水，共體時艱。