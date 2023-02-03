水情嚴峻 嘉市蘭潭音樂噴泉即日起暫停演出
入冬以來降雨量稀少，仁義潭與蘭潭水庫水位僅剩四成五，水情嚴峻，其中蘭潭水庫水位為68.4公尺，已接近噴泉正常展演水位68公尺的警戒標準，嘉義市政府表示，為避免水位過低，音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及因擾動泥沙影響水質，蘭潭音樂噴泉定於今天起，暫停水舞表演，並於現場張貼告示說明，請遊客多多體諒。
嘉義市政府觀新處表示，暫停演出期間將進行設備器材年度保養，以利延長噴泉設施使用年限，提供更優質穩定的水舞演出，重新啟動展演時間將視水位恢復狀況另行公告。市府也籲請民眾節約用水，共體時艱。
嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大常設型戶外音樂噴泉，演出寬度及最高水柱均可達50公尺，七彩燈光效果、特色曲目及接近水庫滿水位的水面高度，帶給遊客震撼的視覺饗宴，每晚7時30分、8時30分及9時30分各演出一次，每次演出時間10分鐘。
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