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台南春節觀光人潮帶動商機 購物節每日發票登錄近億元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節發票登錄將在2月28日截止，過年連假期間發票登錄平均每天增長9千多萬以上。圖／台南市經發局提供
台南購物節發票登錄將在2月28日截止，過年連假期間發票登錄平均每天增長9千多萬以上。圖／台南市經發局提供

人潮就是錢潮，台南市春節期間推出一系列活動，有觀光工廠8大旅遊嘉年華路線、各風景區、商圈及燈會活動等共超過千萬次遊客走訪台南，初估帶動整體商圈店家營業額成長5成以上，眾所矚目的台南購物節過年連假期間發票登錄更是平均每天增長9千多萬以上，發票登錄截止日期2月28日，有市政美宅、汽機車等豐富大獎，請民眾把握機會。

市長黃偉哲表示，市府對於振興庶民經濟的努力，疫情衝擊經濟，市府不斷推展各項措施與活動，提振疫後的地方經濟，2022年台南購物節結合百貨、賣場、商圈規畫超過25場購物節系列活動，媒合2500家店家加入特約店家及登錄發票抽豪宅、雙車等精彩活動，目前發票登錄金額累計已逾61億。

經發局也輔導轄內商圈辦理如佳里購物節、大新營嘉年華、鹽水意麵節、海安萬聖節、新化年貨大街等行銷及振興活動，吸引近15萬人次消費人潮，創4380萬營業額，也帶領商圈店家到外縣市百貨展銷，拓展店家商機。

經發局長林榮川表示，除輔導商圈辦理商圈特色行銷活動外，市府也協助商圈爭取中央補助投入環境美化、開發優質特色伴手禮，並推廣友善服務、數位科技應用及特色行銷，另市場銅板快閃夠購GO活動，創造超過2000萬消費額，帶動傳統市場逾5千萬元商機，全國首創市場生鮮美食「便利送到家」也已超過5萬會員數、8萬筆訂單，累計5千萬營業額，未來市府將努力持續締造有感的庶民經濟成果。

台南

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