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元宵節來鹿草參與火馬祭、擲炮台 鄉長推薦1天知性兼宗教之旅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
後天元宵節，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統火馬祭、擲炮包中大獎民俗宗教活動。圖／取自圓山宮臉書
後天元宵節，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統火馬祭、擲炮包中大獎民俗宗教活動。圖／取自圓山宮臉書

後天元宵節嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統火馬祭、擲炮包中大獎民俗宗教活動，適嘉義縣特色教育博覽會明後天登場，新任鄉長嚴珮瑜規畫1天的知性兼宗教之旅遊程，推薦民眾來鹿草旅遊。

「明天周末除了補班，還可以做什麼？明後天你要去哪裡？」嚴珮瑜說，嘉縣特色教育博覽會明後天登場，有大師講座、精華講堂、闖關遊戲、手作大教室，還有特色體驗課程，地點在太保市縣立永慶高中！鹿草國小是特色認證學校之一，歡迎親子一起來體驗與農共舞闖關遊戲，舞出新高度！

後天元宵節下午，到活化轉型中的鹿草鄉天主教聖家醫院，有木工班製作、聖家導覽，還有unplugged音樂演出，由在地青年吳小胖發起，演出地點在2樓露臺，是很棒視覺與聽覺享受！

推薦遊客可先到日和製冰買炸物，幕後咖啡CoffeeBehind TheScenes，蘇小妹冷飲店、品茶屋、吳家紅茶冰，選擇超多！都在步行不到5分鐘區域。

接下來晚上重頭戲，就是鹿草圓山宮開基王孫大二三使（清元真君．謝府元帥）祖廟火馬祭了！參加前，可以先到橋頭陽春麵、阿香鴨肉、美蘭雞肉飯、香味雞肉飯，填飽肚子！別忘記再買鹿草壽香珍餅鋪伴手禮回家！

嚴珮瑜說，「一年一度的火馬祭，推薦廟會達人來朝聖，可以給我們更多建議和鼓勵！讓文化傳承一年比一年更好更熱鬧」。圓山宮、鄉公所及鹿草數位機會中心周日，在公所及廟前廣場，辦理系列活動：下午2點起特色市集農特產展售、吃平安飯擔、晚間7點火馬祭，8點擲炮台有洗衣機、液晶電視等家電獎品。

後天元宵節，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統火馬祭、擲炮包中大獎民俗宗教活動。圖／取自圓山宮臉書
後天元宵節，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統火馬祭、擲炮包中大獎民俗宗教活動。圖／取自圓山宮臉書
後天元宵節，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統火馬祭、擲炮包中大獎民俗宗教活動。圖／取自圓山宮臉書
後天元宵節，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統火馬祭、擲炮包中大獎民俗宗教活動。圖／取自圓山宮臉書

元宵節 嘉義

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