圓水水人文夢16年！生態水環境典範、嘉義忘憂森林推手楊清樑車禍遽逝

嘉義縣太保市魚寮遺址旁道將圳落羽杉美景，被稱譽「忘憂森林」，幕後推手、72歲嘉義道將圳文化學會理事長楊清樑，上月車禍遽逝，親友震驚哀痛，楊清樑是生態水環境典範人物，他的好友、台師大教授方偉達說，楊理事長在人間留下「仙境」，卻去了「天上」。

楊清樑的兒子楊惟然說，父親除夕出家門遭車子撞擊，傷重不治，父親突然離世，家人難以接受，遵照父親生前低調行事做風，9日舉行告別式，只通知親友參加，懇辭奠儀、花圈、花籃，父親直到離開的前一天，仍在籌劃年後要為水環境推動的工作。

方偉達臉書貼文哀悼說，「當我們在民間做了很多年！感覺到失落困頓時候。楊理事長總是我的一種強心劑。他認識很多政府要員，推動了很多生態工法，都是我們一直想要帶國際友人到台灣看的一種地方營造案例。但是楊理事長在人間留下「仙境」，卻去了「天上」。我淚眼閃閃！」

太保市魚寮遺址旁的道將圳，經楊清樑與在地居民打拚16年，公私協力營造，變成美麗水環境，他要把灌溉水找回來「圓水水人文夢！」楊清樑生前說，「我按老祖宗水文治水」，為重現道將圳水文，用生態工法施以緩坡、築堰、養水並長時間管理林相，說服台糖造林，按古圳水文挖水道，岸邊種樹造林，樹大成林涵養水源。

他以魚寮水環境成功模式，帶居民擴大營造「黃厝港中排」水環境，將上下游各延伸400多公尺營造為濕地，第五河川局與縣府支持，以應急工程挖出道將圳水文，銜接新埤大排，每隔150公尺設攔水壩調節水量，邊坡種落羽杉、烏臼、水社柳、台灣魚木等樹種，若能以此模式套用至周邊平原水系，改善嘉義平原水問題是他生前最希望看見的。

「老天給我們水充足，我們只用20%，其他都流入大海」，楊清樑說，留不住水是藉口，為留下水，他逐步還原古圳水文綠帶濕地，一路走來獲公私部門及社區人士支持，他說，水文乾淨漂亮，聚落變好，自然產生好文化。