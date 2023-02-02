北港光影藝術節登場 水道頭文化園區驚現旋轉木馬

2023北港光影藝術節登場，縣長張麗善今晚在顏思齊圓環參加啟燈儀式，並步行巷弄燈籠海至水道頭文化園區，與文觀處長陳璧君等人一起搭乘旋轉木馬；張麗善說，北港是燈會原鄉，今天啟燈展至3月12日，2月17日恰逢白沙屯媽祖進香團抵達北港，歡迎大家共襄盛舉。

北港鎮長蕭美文說，燈會主燈區在北港朝天宮，由國際燈光大師周鍊透過光雕技術打造巨型花燈，再搭配5個副燈區，包括北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區，在水道頭文化園區有旋轉木馬，美輪美奐。

水道頭文化園區董事長楊承樺說，今年首次邀請旋轉木馬進駐，打造光雕投影等10處花燈展區，燈會市集有27攤，包括手作文創、美食及飲品；另，水道頭文化園區未來規畫常態性市集，由園區提供攤位，商家只需到場販售、免租金，可電洽0910866616。

縣長張麗善說，因北港交通不便，台灣燈會一直以來都辦在虎尾，但北港是燈會原鄉，不辦在北港實在可惜，已向交通部觀光局爭取2.2億元打造雲西觀光廊帶，希望不只草嶺風華再現，北港也要重現燈會原鄉，帶動水林、口湖觀光發展，雲林縣不是觀光沙漠，而是深藏不露。