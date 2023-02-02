快訊

林智堅學位被撤吞首敗 鄉民詫異連「分析軟體名」都講不出來

北港光影藝術節登場 水道頭文化園區驚現旋轉木馬

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
北港光影藝術節登場，雲林縣長張麗善（後排左六）到水道頭文化園區試乘旋轉木馬。記者黃于凡／攝影
北港光影藝術節登場，雲林縣長張麗善（後排左六）到水道頭文化園區試乘旋轉木馬。記者黃于凡／攝影

2023北港光影藝術節登場，縣長張麗善今晚在顏思齊圓環參加啟燈儀式，並步行巷弄燈籠海至水道頭文化園區，與文觀處長陳璧君等人一起搭乘旋轉木馬；張麗善說，北港是燈會原鄉，今天啟燈展至3月12日，2月17日恰逢白沙屯媽祖進香團抵達北港，歡迎大家共襄盛舉。

北港鎮長蕭美文說，燈會主燈區在北港朝天宮，由國際燈光大師周鍊透過光雕技術打造巨型花燈，再搭配5個副燈區，包括北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區，在水道頭文化園區有旋轉木馬，美輪美奐。

水道頭文化園區董事長楊承樺說，今年首次邀請旋轉木馬進駐，打造光雕投影等10處花燈展區，燈會市集有27攤，包括手作文創、美食及飲品；另，水道頭文化園區未來規畫常態性市集，由園區提供攤位，商家只需到場販售、免租金，可電洽0910866616。

縣長張麗善說，因北港交通不便，台灣燈會一直以來都辦在虎尾，但北港是燈會原鄉，不辦在北港實在可惜，已向交通部觀光局爭取2.2億元打造雲西觀光廊帶，希望不只草嶺風華再現，北港也要重現燈會原鄉，帶動水林、口湖觀光發展，雲林縣不是觀光沙漠，而是深藏不露。

文觀處長陳璧君說，北港燈會2020年、2022年分別獲得國際IAA展場設計金獎及概念設計金獎，是全台唯一有國際雙金認證的燈會，今年將以光影藝術節形式呈現，將傳統花燈工藝結合現代科技，帶來全新的五感體驗，名為源定北港、燦爛時光，期許再次奪金。

雲林縣長張麗善（右五）今晚到水道頭文化園區看花燈。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右五）今晚到水道頭文化園區看花燈。記者黃于凡／攝影
北港水道頭文化園區今年首次邀請旋轉木馬進駐，打造光雕投影等10處花燈展區。記者黃于凡／攝影
北港水道頭文化園區今年首次邀請旋轉木馬進駐，打造光雕投影等10處花燈展區。記者黃于凡／攝影
北港水道頭文化園區今年首次邀請旋轉木馬進駐，打造光雕投影等10處花燈展區。記者黃于凡／攝影
北港水道頭文化園區今年首次邀請旋轉木馬進駐，打造光雕投影等10處花燈展區。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今晚在顏思齊圓環參加啟燈儀式，步行巷弄燈籠海至水道頭文化園區。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今晚在顏思齊圓環參加啟燈儀式，步行巷弄燈籠海至水道頭文化園區。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今晚在顏思齊圓環參加啟燈儀式，步行巷弄燈籠海至水道頭文化園區。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今晚在顏思齊圓環參加啟燈儀式，步行巷弄燈籠海至水道頭文化園區。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今晚到水道頭文化園區看花燈。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今晚到水道頭文化園區看花燈。記者黃于凡／攝影
北港光影藝術節登場，今晚在顏思齊圓環舉辦啟燈儀式。記者黃于凡／攝影
北港光影藝術節登場，今晚在顏思齊圓環舉辦啟燈儀式。記者黃于凡／攝影
北港光影藝術節登場，今晚在顏思齊圓環舉辦啟燈儀式。記者黃于凡／攝影
北港光影藝術節登場，今晚在顏思齊圓環舉辦啟燈儀式。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今晚到水道頭文化園區看花燈。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今晚到水道頭文化園區看花燈。記者黃于凡／攝影
北港光影藝術節登場，雲林縣長張麗善（右）到水道頭文化園區試乘旋轉木馬。記者黃于凡／攝影
北港光影藝術節登場，雲林縣長張麗善（右）到水道頭文化園區試乘旋轉木馬。記者黃于凡／攝影

北港朝天宮 台灣燈會

延伸閱讀

吃飯拌雨水…長青食堂布滿壁癌 雲林縣府緊拿600萬修繕

萬人席地共餐是何滋味？元宵來雲林體驗古早味吃飯攤

好幸福！這「公部門」新春團拜 請藍帶甜點師、發大樂透

雲林兔年福袋免費發到大年初三 快來這些宮廟卡位領取

相關新聞

台南YouBike 可望228連假前上路

6都僅台南尚無YouBike，市府引進YouBike2.0系統並以500個站點為目標，已公布85站點，交通局長王銘德說，...

大樓主委3年奔走 機械車位變平面

台南安平區1棟30多年公寓大樓住戶主委經3年奔走，向民代陳情尋找法令突破，成功將機械式停車位改成平面，省下可能要花的上千...

春節寒流 雲林農作凍壞

春節期間2波寒流來襲，雲林縣部分食用玉米、香瓜、水稻等農作物受損，其中莿桐鄉水稻秧苗乾枯受損率逾4成，已達天然災害標準，...

台南推草地操場 外縣市也跟進

台南推動草地學校，全市有21所國中小操場是草地，此風氣影響到他縣市，桃園八德幼兒園取經後將把PU跑道改為草地。虎山實小校...

嘉市定點垃圾車設宗祠前 宗親盼遷移

嘉義市垂楊路與興中街口每晚10點半到凌晨3點的定點垃圾車，因位於市定古蹟蘇周連宗祠正前方，路面常有汙水、黏膩，甚至有人白...

廣角鏡／阿里山英迪格酒店開幕

斥資20億元興建的阿里山英迪格酒店昨天開幕，為地上6樓、地下2層的綠建築，規畫84間房，每間房都能看到山景，房間設計結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。