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南科消防分隊跳脫窠臼 利用模型消防車宣導防火觀念
台南市消防局南科消防分隊今與群創光電B廠及睿生光電共同舉辦防火宣導活動，跳脫舊有宣導窠臼，消防隊員利用模型消防車駕駛在防災地圖上，只要正確回答地圖上問題，即可獲得模型消防車，更讓與會員工有效吸收寶貴消防常識。
這次宣導課程內容包含，火災避難觀念、滅火設備使用方式、地震應變、防範一氧化碳中毒、瓦斯安全、爆竹煙火、CPR急救、禮讓救護車及中風防治等。以「運轉消防車，防火有特色」為主題，規劃防火(災)課程。
有別於一般呆板教條式宣導，消防隊員利用模型消防車駕駛在防災地圖上，只要正確回答地圖上的問題，即可獲得模型消防車，活絡現場氣氛，讓員工們對特色消防車模型也愛不釋手。
南科分隊也設計CPR+AED的推廣課程，使用QCPR安妮來進行壓胸品質成效回饋，也準備價值不菲「負離子吹風機」當宣導，希望透過遊戲與獎勵，讓廠內員工能夠更專注在防火觀念學習，效果超乎預期。
第四大隊大隊長蔡國保表示，有趣的特色防火宣導，除激起民眾的參與意願，對於宣導成效也相當顯著，感謝群創光電B廠及睿生光電願意提供場地讓員工們學習。
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