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影／為3月櫻花季暖場 阿里山公路沿途山櫻花已綻放

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花。圖／蘇家弘提供

嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，為3月登場的阿里山國家森林遊樂區櫻花季暖場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上午到阿里山賞櫻，在熱門迷糊步道發現福爾摩沙白色櫻花、紅色山櫻花綻放，花花世界，美不勝收，疫情解封，上山賞花身心舒暢療癒！

蘇家弘說，阿里山的櫻花陸續綻放，河津櫻打頭陣、現在紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花，81.9K附近福爾摩沙白櫻花現在盛開。

福爾摩沙白櫻花是美麗寶島原生種，是代表台灣櫻花，白色花瓣襯以綠色的花萼，顯得非常清新淡雅。阿里山公路52K至86K，紅色的山櫻花也盛開。櫻花盛開吸引白耳畫眉等山鳥採花蜜。

除台18線阿里山公路沿途山櫻花綻放，新中橫台21線131.5K山櫻花也盛開美麗，吸引黃山雀、紅頭山雀停枝頭採花蜜，現在沒有春雨是賞櫻好時機。台21線131.5K觀山休息區櫻花開約7成，山雀採花蜜一波接一波，有黃山雀、青背山雀、小叮噹、冠羽、栗背林鴝、白耳畫眉、茶腹鳾等山鳥。

蘇家弘說，山櫻花期約2周，迷湖步道福爾摩沙白櫻剛綻放，花期較長；阿里山國家風景區管理處說，迷糊步道原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族人，取「米」、「湖」（底）諧音，命名「迷糊步道」。

阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放，吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供
迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放，吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花。圖／蘇家弘提供
迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放，吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供
迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放，吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供
迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放，吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供
迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放，吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供

櫻花季 阿里山 賞櫻

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