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吃飯拌雨水…長青食堂布滿壁癌 雲林縣府緊拿600萬修繕

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣北港鎮劉厝社區活動中心壁癌嚴重，縣長張麗善（右一）承諾600萬元修繕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣北港鎮劉厝社區活動中心壁癌嚴重，縣長張麗善（右一）承諾600萬元修繕。圖／雲林縣政府提供

北港鎮劉厝社區活動中心興建已39年，經歷921地震後，牆面龜裂、屋頂漏水，2樓老舊宛如廢墟，開辦長青食堂後每天有252人在裡面用餐，民眾反應需修繕，縣長張麗善今天到場會勘，承諾斥資600萬元，改善天花板裂縫、水泥牆面、排水系統、門窗及圍牆。

北港鎮劉厝里長李建昇說，劉厝社區活動中心是長者運動、及長青食堂用餐空間，但自從1984年興建至今，建物歷經921大地震，結構有很大問題。北港鎮長蕭美文說，劉厝社區活動中心有壁癌、漏水等問題，排水系統不佳孳生蚊蟲，盼在縣府協助下，讓活動中心重獲新生。

縣長張麗善、社會處長林文志今天到劉厝社區活動中心會勘，了解建物老舊情況；張麗善說，這次看到2樓有多處壁癌和天花板漏水問題，為改善長青食堂用餐空間，將斥資600萬元，修繕水泥牆面、天花板裂縫，改善排水洩水功能，也會更新門窗及地坪，修繕既有圍牆。

林文志說，劉厝里有1228人，65歲以上占252人，是社區人口數20.5%，長者權益提升日益重要，劉厝社區活動中心佔地約400多平方公尺，是2層樓建物，建物面積約200多平方公尺，為讓社區長者有舒適空間，會盡速發包完成活動中心修繕。

雲林縣長張麗善（右二）今天到北港鎮劉厝社區活動中心會勘，承諾600萬元修繕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右二）今天到北港鎮劉厝社區活動中心會勘，承諾600萬元修繕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今天到北港鎮劉厝社區活動中心會勘，承諾600萬元修繕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今天到北港鎮劉厝社區活動中心會勘，承諾600萬元修繕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣北港鎮劉厝社區活動中心年久失修。圖／雲林縣政府提供
雲林縣北港鎮劉厝社區活動中心年久失修。圖／雲林縣政府提供

漏水 北港 張麗善 921大地震

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