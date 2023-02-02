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人間有味是清歡 台南安平空靈蘊藉水墨書畫展
為營造藝文氣息與活化辦公場域，台南市安平區公所區政藝廊正推出知名水墨畫家郭芳純「墨畫墨姿藝遊2023-書畫創作個展」，16件作品呈現一沙一世界皆為題材，繪畫中的界與意透過妙手丹青呈現於畫布，是場收錄大千世界點墨成境、風生水起的書畫展。
郭芳純藉水墨與旅行的經歷畫作結合自然界種種意象，是與不是，像與不像，不是寫實而更關注自然的溫度氛圍，嘗試突破傳統筆法桎梏，動靜融合，尋求更大實驗創作空間，達到作品想要表達的關注，可能不是大場景而是被遺忘的小角落，一沙一世界，風、雲、石、鳥、水…自然生機無限。
安平區長蕭泰華表示，現疫情緩和之際，籲請市民朋友「生活放輕鬆，防疫不放鬆」，於蓼茸蒿筍試春盤之時，歡迎蒞臨區公所3樓區政藝廊賞畫，來一場視覺享受的藝術餐宴。展期至112年4月下旬。
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