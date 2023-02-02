婦人3年奔走把機械車位變平面 突破困難省下上千萬代金

台南安平區一處公寓大樓住戶經過3年奔走，向民代陳情尋找法令突破，終於在去年底成功將機械式停車位改成平面，且省下可能要花的上千萬元代金，居間協調的議員都十分驚喜，已有不少公寓大樓住戶詢問，希望透過這個成功案例能幫助到想拆除機械停車格位的老舊大樓。

大過年期間發生前證券交易所董事黃乃寬慘遭機械停車位夾死，引起大眾對機械停車格的重視，但要把機械停車格變更平面可不容易，擔任大樓管委會主委的林姓婦人，住家是30多年的公寓大樓，因機械停車格長年缺乏管理，常被占用，想把機械停車格換成平面車位，但詢問建築師才發現要付出上千萬的代金，簡直是「天方夜譚」。

因依據「台南市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」，一棟大樓在一定高度、占地，就必須要設置一定數量的停車格，如果少於一定數量的停車格，就要付代金，作為市府增設停車格的費用，工務局說，主要是為避免停車格位遭任意取消造成停車空間不足。

林姓婦人一方面向市府申請停車格變更，找建築師重新規畫也遊說鄰居整合產權，為了研究法律問題，期間還考上了成大建築研究所，並透過議員盧崑福和沈震東陳情，多次會勘工務和消防單位都有意見，經不斷研究建築相關法規，和住戶、市府協調，在去年底有突破，成功將5格機械格位拆除，變更成3格平面車位，也有其他住戶跟進，能夠停在平面車位都十分開心。

市府工務局表示，機械停車位變更為平面車位，以往很少見，依「台南市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」，建築物有規範設置法定停車位，若是要取消法定停車位，就要繳交高額代金，林婦的個案因不是法定車位，不必繳納代金，只要依照變更使用辦法申請施工就可以。